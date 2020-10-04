快訊

共軍運八反潛機今再度進入我西南空域 國防部：已驅離

確診逆襲？最新民調：川普「6大關鍵搖擺州」勝拜登

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中芯首度證實遭美國封殺 將繼續與美溝通

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
中芯國際4日公告，證實遭美國封殺。圖/中芯國際公告
中芯國際4日公告，證實遭美國封殺。圖/中芯國際公告

中芯國際4日晚間在港交所公告，經過多日與供應商進行詢問和討論後，知道美國商務部工業與安全局，已根據美國出口管制條例，向部分供應商發出信函，對於向中芯國際出口的部分美國設備、配件及原物料會受到美國出口管制規定的進一步限制，須事前申請出口許可證後，才能向中芯國際繼續供貨。

針對該出口限制，中芯國際表示，已和美國工業與安全局展開了初步交流，將繼續積極與美國相關政府部門交流溝通。

公告還提到，中芯國際正在評估該出口限制對公司生產經營活動的影響，基於部分自美國出口的設備、配件及原材料供貨期會延長或有不準確性，對於公司未來的生產經營可能會產生重要不利影響，將繼續跟進此事項，並將適時發布進一步公告。

中芯國際重申，一直堅持合規經營，遵守經營地的相關法律法規。

中芯

延伸閱讀

伊凡卡曝光川普帶病辦公照 「為美國人民工作！」

專家示警：美中恐陷「修昔底德陷阱」

華為、中芯拉貨潮 9月出口可望連3紅

法院裁決讓WeChat暫緩被禁 美國司法部將提出上訴

相關新聞

傳陳同佳律師將見台官方 陸委會：目前沒訊息

港媒今天報導，香港聖公會教省秘書長管浩鳴稱，台灣律師已收到陳同佳的指示，明天將會與台灣官方見面；陸委會對此則回應，「目前...

反送中示威者深圳遭拘交保一年後 終獲准返港

一名經常在香港「反送中」抗爭中高舉英國國旗的王姓婦人，2019年8月入境深圳時被以「尋釁滋事」罪名拘捕，之後獲「取保候審...

陸委會發聲明批歐陽娜娜 顏擇雅見這句話怒了：模仿北京講話

藝人歐陽娜娜日前在央視唱「我的祖國」引發軒然大波，陸委會以「不應傷害台灣民眾的情感」的說法回應。對此，作家顏擇雅4日在臉書表示，陸委會這個發言很失格...

中芯首度證實遭美國封殺 將繼續與美溝通

中芯國際4日晚間在港交所公告，經過多日與供應商進行詢問和討論後，知道美國商務部工業與安全局，已根據美國出口管制條例，向部...

港媒：特務警增至1200名 民團批增加港人壓力

港媒明報引述消息指出，香港特別任務警察（特務警察）已增至1200人，懲教署人員約占200名。香港民團「民權觀察」批評，香...

中國5.5億人出遊 外媒讚「控制疫情、自信體現」

全球新冠狀肺炎疫情還未退燒之際，中國5.5億人在黃金周出遊的熱潮，引起了外媒的關注與報導。美國有線電視CNN指出，黃金周假期是對中國成功控制住疫情的一次雄心勃勃的測試，也將加速中國經濟的復甦。

管浩鳴稱台律師已收到陳同佳指示 明與台官方見面

協助台灣殺人案嫌犯陳同佳相關投案問題的聖公會教省秘書長管浩鳴表示，台灣律師已收到陳同佳的指示，明天會與台灣官方見面，暫時...

港稱陳案無聯繫窗口 陸委會駁：去年10月已相互聯絡

針對港方稱，就陳同佳案，港警並沒有與台方建立所謂單一聯繫窗口。陸委會今反駁港方說法指，台港警方於去年10月下旬已相互提供...

香港十一遊行80多人被捕 美國務院表憤慨

香港警方在中國國慶當天逮捕超過80名「反送中」運動支持者，美國國務院發言人歐塔加斯發出聲明表示憤慨，也認為這次行動再次凸...

陳同佳案 港保安局：港警未與台方設單一聯繫窗口

港府保安局發言人昨晚表示，港府會在符合法律的情況下，提供協助台灣殺人案嫌犯陳同佳赴台的可行安排，呼籲台方真心履行最基本的...

指西方防疫荒腔走板 陸學者張維為：美國神話走向終結

中美關係持續緊張，引國際社會關注。復旦大學中國研究院院長張維為日前接受陸媒採訪稱，美國神話走向終結，中國公知集體崩塌。

汪洋談話 象徵北京重返一中各表？

去年元月「習五點」為九二共識加上「共謀統一」，並拋出「兩制台灣方案」，民進黨藉此將九二共識與一國兩制畫等號，逼使國民黨提...

熱門新聞

信用卡誤當儲蓄卡欠款850元 11年後竟收到「天價賬單」

汪洋談話 象徵北京重返一中各表？

陸委會發聲明批歐陽娜娜 顏擇雅見這句話怒了：模仿北京講話

指西方防疫荒腔走板 陸學者張維為：美國神話走向終結

中國5.5億人出遊 外媒讚「控制疫情、自信體現」

港媒：傳國泰將宣布大裁員 涉及逾千機師空服員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。