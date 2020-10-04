中芯首度證實遭美國封殺 將繼續與美溝通

中芯國際4日晚間在港交所公告，經過多日與供應商進行詢問和討論後，知道美國商務部工業與安全局，已根據美國出口管制條例，向部分供應商發出信函，對於向中芯國際出口的部分美國設備、配件及原物料會受到美國出口管制規定的進一步限制，須事前申請出口許可證後，才能向中芯國際繼續供貨。

針對該出口限制，中芯國際表示，已和美國工業與安全局展開了初步交流，將繼續積極與美國相關政府部門交流溝通。

公告還提到，中芯國際正在評估該出口限制對公司生產經營活動的影響，基於部分自美國出口的設備、配件及原材料供貨期會延長或有不準確性，對於公司未來的生產經營可能會產生重要不利影響，將繼續跟進此事項，並將適時發布進一步公告。

中芯國際重申，一直堅持合規經營，遵守經營地的相關法律法規。