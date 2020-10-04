陸委會發聲明批歐陽娜娜 顏擇雅見這句話怒了：模仿北京講話

藝人歐陽娜娜日前在央視唱「我的祖國」引發軒然大波，陸委會以「不應傷害台灣民眾的情感」的說法回應。對此，作家顏擇雅4日在臉書表示，陸委會這個發言很失格，因為「不應傷害民眾情感」是中國大陸官方常講的用語，蔡政府官員竟然「吃到北京口水」，模仿北京講話，令她感到不解。

作家顏擇雅在臉書指出，陸委會針對歐陽娜娜登央視開唱說「不應傷害台灣民眾的情感」，這種發言很失格，因為陸委會有什麼證據，認為台灣民眾感情有被傷害？陸委會又有何資格，為台灣民眾的感情代言？顏擇雅以自己為例表示「像我，對這事本來完全無感，是看到陸委會聲明才開始生氣。但我生氣的對象是陸委會喔」。

顏澤雅也表示，據她所知，有些人對歐陽娜娜的選擇很有感受，有人義憤、不屑或者噁心，顏澤雅問這些人，「『被傷害』一語有精準描述你的感受嗎？你有那麼玻璃心嗎？你認為歐陽娜娜有傷害你感情的資格嗎？如果沒，陸委會不是大大抬舉了歐陽娜娜，而且把更廣大國民貶損成弱者？」

顏澤雅強調，讓她感到最生氣的是蔡政府官員竟吃到北京口水，模仿北京講話，「『傷害中國人民的感情』是中共最愛講的話之一，敲鑼打鼓大國崛起，官方口頭禪卻如此妾婦口吻，這在全世界已淪為笑柄。為什麼台灣官方要學？」

貼文曝光後，網友紛紛留言，「陸委會新聞稿的用字遣詞跟國台辦愈來愈像了」、「真的，『傷害感情』這話很蠢」、「她要唱就給她唱，最好搬過去領證件不要回來。一點都沒有傷害我的感情」、「同意！其實這種事，網路民意自有公評，政府單位實在不需要介入。畢竟，當事人沒有領取國家薪俸或退休俸」。