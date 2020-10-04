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中國5.5億人出遊 外媒讚「控制疫情、自信體現」
全球新冠狀肺炎疫情還未退燒之際，中國5.5億人在黃金周出遊的熱潮，引起了外媒的關注與報導。美國有線電視CNN指出，黃金周假期是對中國成功控制住疫情的一次雄心勃勃的測試，也將加速中國經濟的復甦。
央視新聞報導，在一篇題為「中國控制住了新冠肺炎，現在幾億人要開始同時度假了」的報導中，CNN引用了中國旅遊研究院發布的5.5億旅遊人數數據，並稱黃金周的旅遊熱潮總結為疫情得到控制的自信體現。
CNN並介紹中國以嚴格的封鎖隔離、大規模病毒檢測控制疫情的過程。報導還拿中國的情況和歐美國家進行了一番對比。報導說，如此短時間的大規模人口流動，在其他地方是難以想像的，因為那些地方的政府「仍在為控制疫情而苦苦掙扎」。
美聯社說，能夠讓這麼多人在國內自由旅行，這在全球範圍內絕無僅有。由於疫情被有效控制，中國今年第二季度主要旅遊景點的遊客人數比第一季度猛增了近159％。美聯社引用文化和旅遊部官員的消息說，今年7月和8月，全國熱門旅遊景區和鄉村旅遊的遊客數量已達到去年同期的90％左右。由地方政府為遊客提供了各種折扣和補貼措施，中國國內的旅遊市場消費旺盛。
彭博社則指出，世界各地備受折磨的老闆們將「令人嫉妒的目光」投向中國，因為數以百萬計的人將在十一假期間搭飛機，黃金周將為中國經濟反彈提供更多動力。
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