管浩鳴稱台律師已收到陳同佳指示 明與台官方見面

協助台灣殺人案嫌犯陳同佳相關投案問題的聖公會教省秘書長管浩鳴表示，台灣律師已收到陳同佳的指示，明天會與台灣官方見面，暫時不清楚處理的方法，認為下星期情況會較明朗，重申陳同佳投案意願無問題。

據香港電台報導，香港保安局昨晚表示，香港警方並沒有與台方建立所謂單一聯繫窗口，更不涉及任何證據協助，港府會在符合法律的情況下，提供協助陳同佳赴台的可行安排，呼籲台方真心履行最基本的法治，積極方便陳同佳赴台自首或投案。

被問到保安局在陳同佳投案自首一事上，是否有角色，管浩鳴表示，不知道雙方的安排，難以評論，他沒有與保安局聯絡，希望外界給予空間工作。他又說，看到保安局回應時已表明，可在法律許可下盡量配合，強調希望兩個家庭都能重新生活。

至於陳同佳是否有意願與（被害人）潘曉穎母親見面，管浩鳴表示，不能代表陳同佳回應，又說再有訊息會通知大家。