港稱陳案無聯繫窗口 陸委會駁：去年10月已相互聯絡

針對港方稱，就陳同佳案，港警並沒有與台方建立所謂單一聯繫窗口。陸委會今反駁港方說法指，台港警方於去年10月下旬已相互提供聯絡窗口，相關的資訊也經由我方刑事局透過香港警務處的管道通知陳嫌。

陸委會上午發表聲明指，針對陳同佳案，我方希望依法將殺人嫌犯繩之以法、還給被害人公道，共同實現司法正義的立場堅定，且已多次說明，台港警方於去年10月下旬已相互提供聯絡窗口，相關的資訊也經由我方刑事局透過香港警務處的管道通知陳嫌，如果陳嫌確定要來台灣面對司法，隨時可透過窗口聯絡，相關事宜已準備就緒，一切依法辦理。

陸委會並指，對於港府屢稱無法律基礎又稱會提供協助陳嫌赴台的可行安排，實際卻是延宕近1年依然無所作為，陸委會再次強調，本案關鍵在於陳嫌真實的投案意願，以及港府的責任感，呼籲陳嫌及港府拿回初心、具體行動，儘速與我方窗口聯繫。

港府保安局發言人昨晚表示，台方表示已與港方建立所謂單一聯繫窗口，這是台方單方面的描述，香港警方並沒有與台方建立所謂單一聯繫窗口，更不涉及任何證據協助，而台方向香港警方提供了陳同佳可向台方作出聯絡的資料，香港警方已隨即轉告。