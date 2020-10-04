陳同佳案 港保安局：港警未與台方設單一聯繫窗口

港府保安局發言人昨晚表示，港府會在符合法律的情況下，提供協助台灣殺人案嫌犯陳同佳赴台的可行安排，呼籲台方真心履行最基本的法治，積極方便陳同佳赴台自首或投案。他並稱，港警並沒有與台方建立所謂單一聯繫窗口。

據香港電台報導，港府保安局發言人稱，有報導指台方表示已與港方建立所謂單一聯繫窗口，這是台方單方面的描述，香港警方並沒有與台方建立所謂單一聯繫窗口，更不涉及任何證據協助，而台方向香港警方提供了陳同佳可向台方作出聯絡的資料，香港警方已隨即轉告。

該發言人並稱，有（香港）議員明知香港沒有法律基礎向台方提供證據，仍發表誤導性言論令人以為港府可以這樣做，是不負責任，強調港府不可能違反法律，就陳同佳案向台方提供有關證據。