聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳同佳案 港保安局：港警未與台方設單一聯繫窗口
港府保安局發言人昨晚表示，港府會在符合法律的情況下，提供協助台灣殺人案嫌犯陳同佳赴台的可行安排，呼籲台方真心履行最基本的法治，積極方便陳同佳赴台自首或投案。他並稱，港警並沒有與台方建立所謂單一聯繫窗口。
據香港電台報導，港府保安局發言人稱，有報導指台方表示已與港方建立所謂單一聯繫窗口，這是台方單方面的描述，香港警方並沒有與台方建立所謂單一聯繫窗口，更不涉及任何證據協助，而台方向香港警方提供了陳同佳可向台方作出聯絡的資料，香港警方已隨即轉告。
該發言人並稱，有（香港）議員明知香港沒有法律基礎向台方提供證據，仍發表誤導性言論令人以為港府可以這樣做，是不負責任，強調港府不可能違反法律，就陳同佳案向台方提供有關證據。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言