快訊

日職／名將上原浩治自爆染疫 無症狀目前痊癒

恐有颱風亂國慶連假？ 氣象局曝3種路徑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳同佳案 港保安局：港警未與台方設單一聯繫窗口

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
香港保安局稱，港警未與台方設單一聯繫窗口。（香港電台）
香港保安局稱，港警未與台方設單一聯繫窗口。（香港電台）

港府保安局發言人昨晚表示，港府會在符合法律的情況下，提供協助台灣殺人案嫌犯陳同佳赴台的可行安排，呼籲台方真心履行最基本的法治，積極方便陳同佳赴台自首或投案。他並稱，港警並沒有與台方建立所謂單一聯繫窗口。

香港電台報導，港府保安局發言人稱，有報導指台方表示已與港方建立所謂單一聯繫窗口，這是台方單方面的描述，香港警方並沒有與台方建立所謂單一聯繫窗口，更不涉及任何證據協助，而台方向香港警方提供了陳同佳可向台方作出聯絡的資料，香港警方已隨即轉告。

該發言人並稱，有（香港）議員明知香港沒有法律基礎向台方提供證據，仍發表誤導性言論令人以為港府可以這樣做，是不負責任，強調港府不可能違反法律，就陳同佳案向台方提供有關證據。

香港 陳同佳 港警

延伸閱讀

陳同佳案 港府否認與我方設立單一聯繫窗口

十一旅客不如預期 港府將推振興措施刺激消費

陳同佳可能來台投案 賴香伶籲：積極行使司法主權

陳同佳可望來台投案 檢力拚聲押

相關新聞

港稱陳案無聯繫窗口 陸委會駁：去年10月已相互聯絡

針對港方稱，就陳同佳案，港警並沒有與台方建立所謂單一聯繫窗口。陸委會今反駁港方說法指，台港警方於去年10月下旬已相互提供...

汪洋談話 象徵北京重返一中各表？

去年元月「習五點」為九二共識加上「共謀統一」，並拋出「兩制台灣方案」，民進黨藉此將九二共識與一國兩制畫等號，逼使國民黨提...

指西方防疫荒腔走板 陸學者張維為：美國神話走向終結

中美關係持續緊張，引國際社會關注。復旦大學中國研究院院長張維為日前接受陸媒採訪稱，美國神話走向終結，中國公知集體崩塌。

陳同佳案 港保安局：港警未與台方設單一聯繫窗口

港府保安局發言人昨晚表示，港府會在符合法律的情況下，提供協助台灣殺人案嫌犯陳同佳赴台的可行安排，呼籲台方真心履行最基本的...

陳同佳案 港府否認與我方設立單一聯繫窗口

涉嫌在台殺害女友的香港兇嫌陳同佳昨日表示，已通知台灣委任律師聯絡相關部門，安排來台投案，希望十月內能成行，而陸委會昨日重...

港人加速出走 英澳「難民簽」爆增

《港區國安法》生效後，英國及澳洲等國家表明會推出協助更多港人移居當地的「救生艇」法規。明報報導，根據澳洲政府數據顯示，去年11月至今年6月，至少62名港人申請難民簽證（或稱永久保護簽證），但港區國安法生效後的7月和8月，已有54名港人申請此簽證。

香港十一遊行80多人被捕 美國務院表憤慨

香港警方在中國國慶當天逮捕超過80名「反送中」運動支持者，美國國務院發言人歐塔加斯發出聲明表示憤慨，也認為這次行動再次凸...

大陸宣示主權 「中國釣魚島數字博物館」今開通上線

日本沖繩縣石垣市公所近日片面將釣魚台列嶼地址由「石垣市登野城」更名為「石垣市登野城尖閣」，引發爭議。今日大陸的「中國釣魚...

諷習近平「龍袍加身」 法媒不給面子

法國媒體「新觀察家」在中國「十一」前推出「中國，永恆王朝：沉浸2000年的權力」深度特輯，特輯封面是龍袍加身、穩坐皇位的中國國家主席習近平，諷刺中國重回帝國專制。

習近平聯合國提3堅持 促全球經濟復甦

中國國家主席習近平出席聯合國成立75周年系列高級別會議，面對全球經濟復甦，他提出三個「堅持」，堅持開放融通、合作共贏及改革創新。外交部長王毅指出，習近平釐清了全球治理體系變與不變的辯證關係...

黑衫人衝撞駐英使館焚旗 中國促查

英國時間10月1日下午，十餘名身穿黑衫、蒙面的人展示「光復香港 時代革命」橫額，在倫敦中國駐英大使館前「快閃」示威半小時，焚燒中國五星旗，衝撞破壞使館正門，張貼「港獨」標語。中國駐英國大使館已向英國警方、英國外交發展部提出嚴正交涉，要求英方迅速開展調查，盡快將肇事者繩之以法。

驚！中環米其林名店男廚確診 發燒照常上工

中秋十一長假期昨日踏入第二天，市民蜂擁出街吃喝玩樂之際，再有消費區食肆出現新冠肺炎確診者。中環國際金融中心（IFC）商場日式餐廳「無二」一名男廚師昨日確診，生防護中心表示，他於9月25日發燒後仍然返工，30日才求診，中心呼籲曾於近日光顧該店的食客盡快接受檢測。

熱門新聞

王岐山大管家落馬 習王瀕臨決裂？

陸大學生從熱氣球上墜亡 冷血工作人員竟稱：沒什麼大事

中國大媽跳廣場舞太吵 居民放「大悲咒」神見效

大陸宣示主權 「中國釣魚島數字博物館」今開通上線

黃金周餐廳塞爆 才剛開門候位就要等202桌

汪洋談話 象徵北京重返一中各表？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。