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指西方防疫荒腔走板 陸學者張維為：美國神話走向終結

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
2019年1月22日，張維為出席世界經濟論壇2019年會。（新華社）
2019年1月22日，張維為出席世界經濟論壇2019年會。（新華社）

中美關係持續緊張，引國際社會關注。復旦大學中國研究院院長張維為日前接受陸媒採訪稱，美國神話走向終結，中國公知集體崩塌。

據觀察者網報導，張維為被問到，大陸抗擊新冠肺炎疫情，表現出「眾志成城」，這些年大陸愛國主義氛圍特別濃烈，是否和外部環境變化有關？

張維為表示，美國2018年開始對中國發動的貿易戰、外交戰、科技戰、對華為公司的圍剿，對「台獨」的縱容等，都激發了中國人的義憤和愛國之情，這是第一波。接著又有2019年「港獨」分子挑戰一個中國，他們的所作所為又給中國人上了一堂「史詩級的愛國主義大課」，這可說是第二波。隨後中國又迎來了中共建政以來最大規模的十一閲兵和盛大遊行，這可說是第三波。

張維為說，如今中國又在經歷第四波愛國主義熱潮，也就是這場抗疫，所有人都是參與者，可說這是有史以來最大規模的一次開放式的、體驗式的中國自信的公開課。「西方疫情防控荒腔走板，對多數中國人來說，這是一次新的思想解放，西方模式走下神壇，美國神話走向終結，很多人說今年是中國公知集體崩塌元年。」

10月26日，中共將召開十九屆五中全會，會議將研究對「十四五」規劃和2035年遠景目標的建議。對於下一個五年發展，張維為表示，鑑於中美科技戰，還是比較關注十四五規劃中對解決核心技術「卡脖子」問題的部署。另外，從明年開始，中國要開啟一個新階段，從全面小康到2035年基本實現現代化，這個進程的開局五年如何部署，會有很多看點。

據香港01報導，對於核心技術卡脖子問題，這是自華為晶片斷供令正式生效後，各界高度關注的熱點。在華為被斷供後，不僅華為官方動作頻頻，就連中共領導人習近平也召開會議強調，關鍵核心技術須牢牢掌握在自己手中。

報導說，自「中國製造2025」被視為中美貿易戰的導火線後，這一曾經年年出現在政府工作報吿裏的詞彙便火速消失在中國官方的話語體系中。然而在中美徹底撕破臉的情況下，即使不再有「中國製造2025」這個名詞，但眼下，一場中國製造業產業鏈尤其是高端產業鏈的發展正迎來一股熱潮。

張維為強調，自己比較關注中國「新基建」，關注它在十四五規劃中的體現。因為「新基建」門檻很高，涉及5G、工業互聯網、人工智能、雲計算、區塊鏈等為代表的新技術基礎設施，世界上大概只有中美兩家達到這個門檻，而中國所處的起跑線並不落後，甚至還領先。這不僅是因為中國已經具備世界最大規模的數位經濟，而且中國具有不少獨特優勢，例如在世界範圍內，互聯網技術和製造業都發達的只有中國。

此外，報導稱，中國還有「集中力量幹大事」的制度優勢，有世界最強的規劃能力、執行能力和改革能力，有世界最完整的產業鏈，有世界最大的消費市場。

對此，張維為解釋，不是說中國模式完美無缺，中國的模式有自己的不足，還在完善之中，但其它模式確實競爭不過中國模式。

中共 疫情

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