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陳同佳案 港府否認與我方設立單一聯繫窗口

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
去年法務部長蔡清祥（左）與陸委會副主委邱垂正（右）針對陳同佳案舉行聯合記者會。 圖／取自本報系資料庫
去年法務部長蔡清祥（左）與陸委會副主委邱垂正（右）針對陳同佳案舉行聯合記者會。 圖／取自本報系資料庫

涉嫌在台殺害女友的香港兇嫌陳同佳昨日表示，已通知台灣委任律師聯絡相關部門，安排來台投案，希望十月內能成行，而陸委會昨日重申，陳同佳隨時可以透過窗口聯繫，一切依法辦理。不過香港保安局今日否認有與台灣設立單一聯繫窗口，呼籲台灣真心履行最基本的法治。

陳同佳在台殺害女友潘曉穎，後續引發香港反送中運動，陳同佳在香港服完「洗黑錢罪」後，如何來台投案，引發台港之間的司法角力。

而陸委會不斷表示，我方刑事警察局跟港方的警務處，已經建立一個單一的聯繫窗口，若陳同佳確定要來台面對司法，隨時可以透過窗口聯繫，我方相關事宜已準備就緒，一切依法辦理。

據港媒香港電台報導，香港保安局發言人今日表示，港府會在符合法律的情況下，提供協助台灣殺人案疑犯陳同佳赴台的可行安排，呼籲台灣真心履行最基本的法治，積極方便陳同佳赴台自首或投案。

保安局發言人表示，台灣表示已與港方建立所謂單一聯繫窗口，這是台灣單方面的描述，香港警方並沒有與台灣建立所謂單一聯繫窗口，更不涉及任何證據協助，而台灣向香港警方提供了陳同佳可向台灣作出聯絡的資料，香港警方已隨即轉告。

該發言人並說，有議員明知香港沒有法律基礎向台灣提供證據，仍發表誤導性言論令人以為政府可以這樣做，這是不負責任的，強調港府不可能違反法律，就陳同佳案向台灣提供有關證據。

香港 陳同佳 港警

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