諷習近平「龍袍加身」 法媒不給面子

法國媒體「新觀察家」在中國「十一」前推出「中國，永恆王朝：沉浸2000年的權力」深度特輯，特輯封面是龍袍加身、穩坐皇位的中國國家主席習近平，諷刺中國重回帝國專制。

中央社報導，「新觀察家」（L’Obs）」剛出爐的數位與紙本特刊以朝代變遷的角度檢視中國的過去與現在。特刊在介紹中寫道：「這是諷刺畫嗎？還是西方對中國魯莽崛起恐懼的投射？」

「新觀察家」以22篇深度分析專文，探討中國2000年帝國主義思想在政治實踐中的根源。「在20世紀，中國崛起的民族主義成為了科學怪人（Frankenstein）般的產物：一個以一切手段尋求權力的國族，並在驅逐民主概念後，企圖以中國『天下』取代現今多邊國家競逐的世界。」

特刊主筆郭玉（Ursula Gauthier）曾為駐北京特派記者，她在接受法國24台（France 24）專訪時表示，習近平已經拋棄了所謂的共產制度，連內部最低程度的討論空間都已不復存在。

郭玉指出，習近平已透過修憲方式無限期連任，掌握一切權力，他的思想也成為共產黨執政的原則方針，推翻了清朝後成立的共和國體制。