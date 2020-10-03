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習近平聯合國提3堅持 促全球經濟復甦

世界日報 / 中國新聞組／北京3日電
中國國家主席習近平1日在聯合國大會紀念北京世界婦女大會25周年高級別會議上，透過視訊發表講話。（新華社）
中國國家主席習近平1日在聯合國大會紀念北京世界婦女大會25周年高級別會議上，透過視訊發表講話。（新華社）

中國國家主席習近平出席聯合國成立75周年系列高級別會議，面對全球經濟復甦，他提出三個「堅持」，堅持開放融通、合作共贏及改革創新。外交部長王毅指出，習近平釐清了全球治理體系變與不變的辯證關係，為促進全球經濟復甦提供新方案。

新華社報導，受疫情影響，世界經濟面臨二戰以來最嚴重的衰退。

習近平強調，經歷一次又一次考驗，聯合國憲章仍然是世界和平與發展的重要保障。針對國際上對世界可能分裂成兩個體系的擔憂，習近平指出，世界上只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系；只有一套規則，就是以聯合國憲章為基礎的國際關係基本準則。

關於變與不變的關係，習近平指出，聯合國憲章的宗旨和原則不能變，多邊主義的旗幟不能變。各國都應本著建設性態度完善和加強既有的全球治理體系，而不是搞唯我獨尊、退群毀約，更不應製造分裂。

什麼應當變？就是要順應時代變化，通過加強國際協調，應對日益增多的全球性挑戰和威脅；通過踐行共商共建共享，反映發展中國家群體性崛起的國際政治現實。習近平呼籲聯合國要主持公道、厲行法治、促進合作、聚焦行動，這4點重要主張集中體現了國際社會對聯合國的殷切期待。

面對經濟全球化大勢，促進經濟復甦，習近平認為要堅持開放融通，要堅持合作共贏與堅持改革創新。

習近平認為不能迴避經濟全球化帶來的挑戰，要處理好政府和市場、公平和效率、增長和分配、技術和就業的關係，使發展成果公平惠及不同國家不同階層不同人群。

外交部長王毅指出，習近平近日連續出席聯合國成立75周年紀念峰會、第75屆聯大一般性辯論、生物多樣性峰會和紀念北京世界婦女大會25周年高級別會議等重要視頻會議，並發表一系列重要講話。習近平主席的這些重要論述，展示出恢宏的世界胸懷與堅定的大國擔當。

習近平 聯合國

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