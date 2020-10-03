快訊

石獅有眼無珠、三旗桿拜主席 國民黨黨部風水再遭質疑

陸籍男子僅靠保麗龍中秋節飄到金門 聲稱「就是想來台灣」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王岐山大管家落馬 習王瀕臨決裂？

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
中共中央巡視組前巡視專員董宏落馬，引發外界關注大陸國家主席習近平（左）與副主席王岐山的關係是否生變。美聯社
中共中央巡視組前巡視專員董宏落馬，引發外界關注大陸國家主席習近平（左）與副主席王岐山的關係是否生變。美聯社

大陸在「十一」長假期間依然持續「打虎」。中共中央紀委國家監委2日宣布，中央巡視組原副部級巡視專員董宏涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和調查。由於董宏長期跟隨大陸國家副主席王岐山，此一訊息因此格外引發關注

法國國際廣播電台（RFI）中文網稱，董宏落馬的消息「驚人」。一是習近平反腐已經反了八年，這麼核心專管反貪的崗位竟然也有人落馬，「果真無官不貪嗎」？

其次，董宏「身分不凡」，他曾是現任國家副主席、前中紀委書記，與習近平聯手反貪的王岐山的高級副手。

法廣稱，不少分析指出，在中共黨內普遍腐化的情形下，習王當初聯手「選擇性反貪」本來就為清除異己，這次也不例外，只不過反到了王岐山舊部。

與王岐山關係密切的大陸地產大亨任志強，兩周前也遭北京當局判刑18年。

董宏長期擔任薄熙來父親、中共元老薄一波的秘書，後來長期跟隨王岐山，被外界視為是王岐山的大管家。2000年3月後，在王岐山擔任廣東省副省長、國務院體改辦主任、海南省委書記、北京市長期間，董宏都一路跟隨。

法廣指出，習近平2012年成為中共總書記後，王岐山出任中共中紀委書記，兩人聯手反貪，中紀委派出巡視組進入各部委、各省市查貪，所到之處無不被視為「欽差」降臨，風聲鶴唳。

文章稱，許多大陸高官「上午開會，下午落馬」，「其手段之毒辣比明代東廠有過之而無不及」。

2015年起，董宏先後出任中共中央第二巡視組副組長、中央第12巡視組組長。2017年後，王岐山退出中共政治局常委，但卻仍擔任國家副主席。

當時對於王能破例留任，外界曾認為是因習近平仍然需要他，因此王的國家副主席與前任李源潮不一樣，王岐山甚至被稱為「第八常委」。

但另一種聲音認為，王岐山「功高蓋主」，尤其王身邊有一群影響力不小、且認為「習不如王」的自由派人士，讓習開始忌諱，與其「縱虎歸山」，不如給他一個副主席這樣可閒可不閒的職務，留在身邊可控。

報導引述香港時事評論員劉銳紹的分析稱，不排除董宏下馬與王岐山本人有關係，因為在中共不透明體制下，做出這一舉動很容易讓人認為，因為王岐山在黨內有能力挑戰習近平，習擔心自己地位受挑戰，因此將王的羽翼逐一拔除

北京青年報指出，說到董宏任組長的第12巡視組，就不得不提到其巡視對象—神華集團。2014年底和2015年初，中紀委曾對神華集團展開兩輪巡視，之後共處理271人，其中給予黨紀政紀處分達101人。

王岐山 中共 習近平

延伸閱讀

王岐山部將董宏被查落馬 引發揣測

葉毓蘭諷川普惹議 林俊憲：若習近平確診敢這樣囂張？

中國十一前推特刊 法媒諷刺習近平重現帝國

曾被視為王岐山大管家 董宏涉嚴重違紀落馬

相關新聞

黃金周餐廳塞爆 才剛開門候位就要等202桌

為期八天的黃金周長假，不但各地景區塞滿人潮，都市商場裡的熱門餐廳也大排長龍，有人上午10時半就到餐廳門口排隊，卻等到下午1時才能用餐。也有店家在上午11時前，門口叫號屏上顯示已經有超過200桌客人。

港人加速出走 英澳「難民簽」爆增

《港區國安法》生效後，英國及澳洲等國家表明會推出協助更多港人移居當地的「救生艇」法規。明報報導，根據澳洲政府數據顯示，去年11月至今年6月，至少62名港人申請難民簽證（或稱永久保護簽證），但港區國安法生效後的7月和8月，已有54名港人申請此簽證。

長假湧人潮 河南龍門石窟佛像 被遊客摸到發黑

十一假期間全中國各景點都湧入大量遊客，其中中國最重要的佛教景點之一、河南洛陽龍門石窟也吸引民眾到訪。然而，景區內重要的佛像卻因為不斷被遊客撫摸，導致佛像被摸得黝黑發亮，即使早已設置圍欄保護佛像也沒用。

王岐山大管家落馬 習王瀕臨決裂？

大陸在「十一」長假期間依然持續「打虎」。中共中央紀委國家監委2日宣布，中央巡視組原副部級巡視專員董宏涉嫌嚴重違紀違法，正...

曾高調放鞭炮慶出獄 湖北「黑老大」4年後被判死緩

湖北洪湖市人民法院日前就一宗涉黑案件一審宣判，16被告因涉黑、販毒、非法持有槍枝等罪，分別獲刑。其中，主犯陳軍被判死緩。4年前，曾有一群黑社會小弟列隊、放鞭炮迎接一名「黑老大」，而這名高調出獄者，就是陳軍。僅僅4年，他就被判死緩，再次入獄了。

曾熊抱央視女主持 陝西貪官判囚7年

10年前，當時任陝西延安志丹縣委書記的祁玉江「熊抱」央視女主持人管彤，引發軒然大波。日前，祁玉江受賄案在商洛市中級法院宣判，祁被判7年有期徒刑，並處罰金100萬元人民幣。

黑衫人衝撞駐英使館焚旗 中國促查

英國時間10月1日下午，十餘名身穿黑衫、蒙面的人展示「光復香港 時代革命」橫額，在倫敦中國駐英大使館前「快閃」示威半小時，焚燒中國五星旗，衝撞破壞使館正門，張貼「港獨」標語。中國駐英國大使館已向英國警方、英國外交發展部提出嚴正交涉，要求英方迅速開展調查，盡快將肇事者繩之以法。

驚！中環米其林名店男廚確診 發燒照常上工

中秋十一長假期昨日踏入第二天，市民蜂擁出街吃喝玩樂之際，再有消費區食肆出現新冠肺炎確診者。中環國際金融中心（IFC）商場日式餐廳「無二」一名男廚師昨日確診，生防護中心表示，他於9月25日發燒後仍然返工，30日才求診，中心呼籲曾於近日光顧該店的食客盡快接受檢測。

澳門今年十一黃金周首日 遊客少去年88%

澳門旅遊數據顯示，內地十一黃金周第一日，訪澳門旅客按年跌88.5%，跌至1萬5503人，而訪澳門內地旅客人次亦大跌87.5%至1萬4535人次。

繼任志強後…「大管家」董宏落馬 劍指王岐山？

中紀委昨天宣布，中央巡視組原副部級巡視專員董宏涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查，但未交代涉案詳情。由於董宏長期跟隨中國國家副主席王岐山，王的老友任志強日前又剛因貪污等罪被判刑18年，外界解讀，五中全會前當局再下重手，劍指王岐山意味濃厚。

世界最長！平潭跨海公鐵兩用大橋通車

福建省平潭海峽公鐵兩用大橋公路面1日試通車，這是中國首座跨海公鐵兩用橋、世界最長跨海峽公鐵兩用大橋。該段公路是高速公路網京台線重要組成部分，也是第二條進出平潭島的重要通道，通車後福州至平潭的用時將縮短半小時，形成一小時通勤圈。

陳同佳可能來台投案 賴香伶籲：積極行使司法主權

一年前香港男子陳同佳涉在台灣殺人案，讓香港政府藉此訂定「送中條例」，隨後引發港人發動大規模「反送中」示威；近日傳出陳同佳...

熱門新聞

影／廣場舞大賽有人突倒地死亡 其他大媽繼續跳

關係超亂！綠帽男捉姦暴打妻子姦夫 兒子半裸站床邊阻止

國慶最狂布條 「感謝書記索賄10萬」

歐陽娜娜唱「我的祖國」 顏擇雅：該生氣的是中國人

川普確診新冠肺炎 中國官方及媒體靜默謹慎

CNN報導「上億人出遊」 環時：反華者崩了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。