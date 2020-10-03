王岐山大管家落馬 習王瀕臨決裂？

大陸在「十一」長假期間依然持續「打虎」。中共中央紀委國家監委2日宣布，中央巡視組原副部級巡視專員董宏涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和調查。由於董宏長期跟隨大陸國家副主席王岐山，此一訊息因此格外引發關注

法國國際廣播電台（RFI）中文網稱，董宏落馬的消息「驚人」。一是習近平反腐已經反了八年，這麼核心專管反貪的崗位竟然也有人落馬，「果真無官不貪嗎」？

其次，董宏「身分不凡」，他曾是現任國家副主席、前中紀委書記，與習近平聯手反貪的王岐山的高級副手。

法廣稱，不少分析指出，在中共黨內普遍腐化的情形下，習王當初聯手「選擇性反貪」本來就為清除異己，這次也不例外，只不過反到了王岐山舊部。

與王岐山關係密切的大陸地產大亨任志強，兩周前也遭北京當局判刑18年。

董宏長期擔任薄熙來父親、中共元老薄一波的秘書，後來長期跟隨王岐山，被外界視為是王岐山的大管家。2000年3月後，在王岐山擔任廣東省副省長、國務院體改辦主任、海南省委書記、北京市長期間，董宏都一路跟隨。

法廣指出，習近平2012年成為中共總書記後，王岐山出任中共中紀委書記，兩人聯手反貪，中紀委派出巡視組進入各部委、各省市查貪，所到之處無不被視為「欽差」降臨，風聲鶴唳。

文章稱，許多大陸高官「上午開會，下午落馬」，「其手段之毒辣比明代東廠有過之而無不及」。

2015年起，董宏先後出任中共中央第二巡視組副組長、中央第12巡視組組長。2017年後，王岐山退出中共政治局常委，但卻仍擔任國家副主席。

當時對於王能破例留任，外界曾認為是因習近平仍然需要他，因此王的國家副主席與前任李源潮不一樣，王岐山甚至被稱為「第八常委」。

但另一種聲音認為，王岐山「功高蓋主」，尤其王身邊有一群影響力不小、且認為「習不如王」的自由派人士，讓習開始忌諱，與其「縱虎歸山」，不如給他一個副主席這樣可閒可不閒的職務，留在身邊可控。

報導引述香港時事評論員劉銳紹的分析稱，不排除董宏下馬與王岐山本人有關係，因為在中共不透明體制下，做出這一舉動很容易讓人認為，因為王岐山在黨內有能力挑戰習近平，習擔心自己地位受挑戰，因此將王的羽翼逐一拔除

北京青年報指出，說到董宏任組長的第12巡視組，就不得不提到其巡視對象—神華集團。2014年底和2015年初，中紀委曾對神華集團展開兩輪巡視，之後共處理271人，其中給予黨紀政紀處分達101人。