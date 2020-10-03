世界最長！平潭跨海公鐵兩用大橋通車

福建省平潭海峽公鐵兩用大橋公路面1日試通車，這是中國首座跨海公鐵兩用橋、世界最長跨海峽公鐵兩用大橋。該段公路是高速公路網京台線重要組成部分，也是第二條進出平潭島的重要通道，通車後福州至平潭的用時將縮短半小時，形成一小時通勤圈。

福建省平潭海峽公鐵兩用大橋公路面1日試通車，這是中國首座跨海公鐵兩用橋、世界最長跨海峽公鐵兩用大橋。 中國新聞社

人民網報導，大橋由中鐵大橋院設計、中鐵大橋局承建，全長16.34公里，起於福州市長樂區松下鎮，經人嶼島、長嶼島、小練島、大練島，依次跨越元洪航道、鼓嶼門水道、大小練島水道、北東口水道，在蘇澳鎮上平潭島。大橋上層設計為時速100公里的六車道高速公路，下層設計為時速200公里的雙線I級鐵路。

中鐵大橋院黨委書記劉自明表示：「大橋橋址所在處是世界上著名的三大風暴海域之一，風大、浪高、流急、岩硬，波浪力是長江等內河的10倍以上，全年7級以上大風超過200天，有效作業時間不超過120天。」他還強調，惡劣的環境讓這裡一度被稱為「建橋禁區」。