長假湧人潮 河南龍門石窟佛像 被遊客摸到發黑

十一假期間全中國各景點都湧入大量遊客，其中中國最重要的佛教景點之一、河南洛陽龍門石窟也吸引民眾到訪。然而，景區內重要的佛像卻因為不斷被遊客撫摸，導致佛像被摸得黝黑發亮，即使早已設置圍欄保護佛像也沒用。

搜狐報導，河南洛陽龍門石窟是世界文化遺產和中國國家5A級旅遊景區，石窟內的佛像，大多都有護欄保護，但有一些比靠近外面的佛像比較容易被遊客伸手觸摸，甚至有小孩子直接穿過圍欄進去摸佛像。景區內不乏「請勿觸摸佛像」的廣播宣導，但一些佛像仍被摸得發黑。

景區的員工表示，遊客因為認為撫摸佛像能沾「佛氣」，甚至有旅行團還會把這項活動當成賣點，因此過去數十年來不斷有遊客前來撫摸佛像。

洛陽市旅遊發展委員會副主任孫小峰說，「龍門從技術上、防護設施上做了大量工作，但是景區旅遊線路太長，靠路邊的地方遊客帶著朝拜的心理去摸一摸」，他也表示，希望遊客能愛護石窟。

報導稱，遊客王女士說，摸的人也不是想搞破壞，「可能是太喜歡了」，但從文明旅遊的角度來說確實不對。

網民看到此現象則大多認為應該停止撫摸佛像的行為，有人說，立告示牌沒什麼用，不如廣播觸摸佛像會有報應、會帶來厄運；也有人諷刺地說不是遊客的錯，管理單位應該把佛像全部封起來，就不會被摸了。