黃金周餐廳塞爆 才剛開門候位就要等202桌

為期八天的黃金周長假，不但各地景區塞滿人潮，都市商場裡的熱門餐廳也大排長龍，有人上午10時半就到餐廳門口排隊，卻等到下午1時才能用餐。也有店家在上午11時前，門口叫號屏上顯示已經有超過200桌客人。

香港01報導，國慶中秋長假期首日，全國一共接待0.97億人次的國內客，同比恢復73.8%，實現旅遊收入766.5億元人民幣，同比恢復68.9%。

錢江晚報報導，杭州IN77商場裡的餐廳「點都德」，在上午10時半左右，門外的候位區已經是「一位難求」，餐廳員工表示，最早的一批客人在上午10時剛開店門時就來排隊了。

「心想著10時多來排隊，12時總能吃上的，沒想到大家都是這麼想的。」從台州到杭州旅遊的小李一家說，「中午11時還不到，前面居然有202桌在等位！」小李一家最後選擇放棄「點都德」，想找別家人少一點的餐廳排隊。

點都德餐廳的叫號屏上顯示，有上百組客人正在等位。（取材自錢江晚報）

根據當時的叫號屏幕，一至二人用餐的小桌有133組客人在候位，三至四人的中桌則有202組人在候位。也在排隊的小童說，「10時半來排隊，下午1時才吃上，等位時間快150分鐘了」。

不只商場裡的餐廳熱門，杭州老字號的餐館也排滿人龍。知味觀總店一樓小吃區塞滿了客人，工作人員必須不斷廣播疏導人群；西溪龍湖天街的老鴨集門店光是長假第一天，就賣出450多隻老鴨煲，員工透露，「不完全統計，杭城四家老鴨集一天共賣出1300多隻老鴨煲」。

報導說，坐擁美景的餐廳也同樣熱門。依山依市美景餐廳負責人表示，店內的風景位特別搶手，「長假這兩天都在翻桌，一般要忙到下午2時多才能歇一歇」，他也透露，八天長假，目前只剩下10月4日、5日還有少量餘位，其他的都已訂滿。

報導指，餐廳的包廂訂位也供不應求，有些人在數月前就先打電話向餐廳預訂中秋包廂。

也有網友表示，打電話到餐廳詢問，「店員告訴我，要麼趕早，要麼等第二輪翻桌。下午1時半左右才有位子，晚飯的話可能要等到8時了」。