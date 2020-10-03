曾高調放鞭炮慶出獄 湖北「黑老大」4年後被判死緩

湖北洪湖市人民法院日前就一宗涉黑案件一審宣判，16被告因涉黑、販毒、非法持有槍枝等罪，分別獲刑。其中，主犯陳軍被判死緩。4年前，曾有一群黑社會小弟列隊、放鞭炮迎接一名「黑老大」，而這名高調出獄者，就是陳軍。僅僅4年，他就被判死緩，再次入獄了。

根據「長安劍」報導，2016年7月27日，湖北省洪湖市看守所門口，此起彼伏的鞭炮聲之後，碎屑炸成了一地紅毯，一群社會人員在此迎接刑滿釋放的「大哥」陳軍。他是令當地人聞風色變的「黑老大」，曾於1995年至2015年間，先後因犯流氓罪、盜竊罪、尋釁滋事罪多次被判處有期徒刑。剛出獄的陳軍在「接風」飯桌上對著同夥揚言「要在洪湖新堤街上重新洗牌！」

陳軍不知悔改，出獄後又迅速網羅多名吸毒人員，在一起吸食毒品、打架鬥毆，可以說是壞事幹遍。

陳軍想起某周姓對手曾和自己結怨，便讓手下用GPS幫他追蹤周的行軌跡，並精心計算了下手報復的時機。

2018年6月一天深夜，一夥手持砍刀、長棍的歹徒駕車來到洪湖市府場鎮，在街上將毫無防備的周某砍成了重傷，隨後揚長而去。

案發後，洪湖警方立刻投入警力展開調查，很快鎖定了陳軍等人，發現他們不僅涉及此次的砍人案，居然駐紮在當地某賓館大量買賣毒品，「生意」還很不錯。

檢警鎖定追查，2019年1月18日，陳軍等12人被洪湖市檢察院批捕，涉及販賣毒品罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪、非法持有槍支罪。

檢方去年把案情整理成共逾20萬字、400多頁文件，向洪湖市人民法院提出起訴後，引起輿論轟動。一審判決後，該案16被告均認罪服法，未上訴。