曾熊抱央視女主持 陝西貪官判囚7年

10年前，當時任陝西延安志丹縣委書記的祁玉江「熊抱」央視女主持人管彤，引發軒然大波。日前，祁玉江受賄案在商洛市中級法院宣判，祁被判7年有期徒刑，並處罰金100萬元人民幣。

澎湃新聞報導，根據裁判文書網所公布判決書顯示，3月20日，商洛市人民檢察院指控被告人祁玉江犯受賄罪，向商洛市中級人民法院提起公訴。9月1日，商洛市中級人民法院公開開庭審理了本案。9月27日，商洛市中級法院判決祁玉江犯受賄罪，判囚7年，並處罰金100萬元人民幣。對祁玉江退繳的受賄犯罪所得人民幣1050億2154萬元、美元2萬元、金條500公克、銀元40枚、銀元寶2個予以追繳，上繳國庫。

據了解，祁玉江是陝西子長人，長期在延安工作，2006年以延安市寶塔區區長身分轉任志丹縣委書記，並在擔任該職五年後回鍋寶塔區，出任區委書記。2013年3月，祁玉江獲任延安市人大副主任，躋身副廳級幹部，直至2018年退休。

祁玉江的聲名大噪，起因一起「熊抱演出現場女主持人」事件。2010年12月25日，陝西延安志丹縣舉行了一場小型文藝演出，某女主持人受邀擔任現場主持。據當地多家媒體報導，時任志丹縣委書記的祁玉江當場熊抱了該名女主持人，並誇她「俊、白、美」，甚至追問對方「我是不是男人」。

視頻曝光後，引起網友熱議，報導稱，有網友認為祁玉江太過奔放、言語雷人。隨後，志丹縣官方回應稱，「祁書記認為活動現場與主持人親密互動十分正常，並無大礙」，熱烈擁抱女主持人體現的是「陝西人民的熱情」。