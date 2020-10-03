繼任志強後…「大管家」董宏落馬 劍指王岐山？

中紀委昨天宣布，中央巡視組原副部級巡視專員董宏涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查，但未交代涉案詳情。由於董宏長期跟隨中國國家副主席王岐山，王的老友任志強日前又剛因貪污等罪被判刑18年，外界解讀，五中全會前當局再下重手，劍指王岐山意味濃厚。

中紀委昨天在網站公告：「中央巡視組原副部級巡視專員董宏涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查」，但全文只有這兩句話，未說明細節。有網民留言說，根據以往「打虎」的公告，「字數越少，問題越嚴重」，猜測董宏涉案情節應該不小。外傳其妻也涉案，但未獲證實。

中央巡視組原副部級巡視專員董宏。（取材自新京報）

法廣報導，董宏是最近不到一個月，被整肅的第二位與王岐山有關的人。今年9月22日，與王岐山有交情的退休地產大亨任志強在未指名批習近平是「剝光衣服堅持當皇帝的小丑」的文章事件之後，被以貪污罪、受賄罪、挪用公款罪及國有公司人員濫用職權等罪判處有期徒刑18年。

報導指出，任志強被判刑後，當時有分析認為，這是中國國家主席習近平警告黨內紅二代，不要有不同聲音挑戰他的地位。

王岐山在習近平2018年修憲取消國家主席不得超兩屆的限制後，幾乎銷聲匿跡。最近一次出現是在今年9月30日的北京國慶招待會上，7常委那張桌子有8人，第8人就是王岐山。

據公開資料，董宏生於1953年，滿族，遼寧海城人，中國人民大學黨史系中共黨史專業、中國人民大學研究生院經濟係經濟管理專業畢業，曾擔任薄熙來之父薄一波的祕書。2000年後隨王岐山各地任職，曾任廣東省人民政府副祕書長、國務院經濟體制改革辦公室產業司司長、中共海南省委副秘書長、北京市人民政府副秘書長，被視為是王岐山的「大管家」。

報導指出，王岐山任中紀委書記期間，董宏曾擔綱中央巡視組組長。2017年7月，曾以中央巡視組組長、中央辦公廳調研室五組組長的身分，與王岐山、中央紀委秘書長楊曉超等人參加紀檢工作。

美國之音報導，董宏、任志強接連落馬、被判刑，許多觀察家猜測這是習近平公開但又間接地透露他已經對王岐山不滿甚至已經跟王岐山分道揚鑣。自由亞洲電台報導引述北京的獨立評論人高瑜認為，董宏落馬是一個黨內清洗。定居美國的中共元老李銳的女兒李南央則認為，習近平拿不拿下王岐山，一點關係都沒有，因為王岐山對改革不起任何作用。