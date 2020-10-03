澳門今年十一黃金周首日 遊客少去年88%

澳門旅遊數據顯示，內地十一黃金周第一日，訪澳門旅客按年跌88.5%，跌至1萬5503人，而訪澳門內地旅客人次亦大跌87.5%至1萬4535人次。

Now新聞台報導，十一黃金周首日，在議事亭前地旅客並不多。有內地旅客一早外出，感受節日氣氛。廣東旅客表示，「因為澳門的街比較古老一些，有特色，加上特別多朋友推薦澳門玩，澳門特別多美食。」

報導指出，娛樂場迎來許多試手氣的旅客。遼寧旅客白先生：「就是人少，服務態度都挺好，管理也比較嚴格，檢測你的健康碼、量體溫、消毒。」

報導引述澳門旅遊局指，8月及9月內地恢復廣東及全國赴澳門簽注申請以來，入境旅客逐步上升，由最差時平均每日幾百人次，到最多近兩萬人次，但由於申請手續繁複，預計需要時間才慢慢向好。

澳門旅遊局局長文綺華說，內地旅客占整體訪澳旅客七成，而香港亦占兩成，是第二大客源，希望兩地能盡快恢復通行。