黑衫人衝撞駐英使館焚旗 中國促查

英國時間10月1日下午，十餘名身穿黑衫、蒙面的人展示「光復香港 時代革命」橫額，在倫敦中國駐英大使館前「快閃」示威半小時，焚燒中國五星旗，衝撞破壞使館正門，張貼「港獨」標語。中國駐英國大使館已向英國警方、英國外交發展部提出嚴正交涉，要求英方迅速開展調查，盡快將肇事者繩之以法。

文匯報報導，中國駐英國大使館在聲明中強烈譴責「港獨」暴徒上述惡劣行徑肆意毀損侮辱五星旗，褻瀆國家和民族尊嚴，嚴重違反《中華人民共和國五星旗法》和《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，嚴重挑戰中國主權和領土完整，嚴重威脅使館館舍和人員安全！「我們對這種卑劣行徑表示強烈憤慨並予以嚴厲譴責！這充分暴露出『港獨』分子『暴力違法』的醜惡面目和『反中亂港』的真實圖謀！他們的倒行逆施絕不會得逞，他們分裂國家、賣國求榮的行徑必將遭到歷史和人民的唾棄！」

聲明表示，中國駐英國大使館已向英國警方、英國外交發展部提出嚴正交涉，要求英方迅速開展調查，盡快將肇事者繩之以法。中國駐英國大使館敦促英方切實履行《維也納外交關係公約》規定的東道國政府的責任與義務，維護外交使領館神聖不可侵犯，確保中國使領館館舍與人員的安全與尊嚴。

明報報導，中國駐英大使劉曉明也在twitter稱，「我們敦促英國當局將肇事者繩之以法，履行其職責，以維護外交使團不受侵犯」。