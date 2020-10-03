驚！中環米其林名店男廚確診 發燒照常上工

中秋十一長假期昨日踏入第二天，市民蜂擁出街吃喝玩樂之際，再有消費區食肆出現新冠肺炎確診者。中環國際金融中心（IFC）商場日式餐廳「無二」一名男廚師昨日確診，生防護中心表示，他於9月25日發燒後仍然返工，30日才求診，中心呼籲曾於近日光顧該店的食客盡快接受檢測。

大公報報導，香港昨日新增七宗確診，其中三宗是本地感染，當中兩宗是無源頭個案，包括「無二」的33歲男廚師。他於9月25日發燒，29日最後一天上班，翌日到醫院求診。該餐廳已暫停營業14日，13名同事須送往檢疫中心。資料顯示，「無二」是東京米其林一星名店La Bombance的副線餐廳，主打刺身、日本丼飯。

據報導，抗疫疲勞遇上長假期，尖沙咀、銅鑼灣一帶過去兩日人頭湧湧，包括一間日本大型連鎖雜貨店迫爆「朝聖」客，鰻魚、海膽等來自日本的貨品遭顧客「報復式消費」買光。有大型連鎖式家庭遊樂中心、康文署戶外球場有人沒戴好口罩，構成抗疫隱患。

尖沙咀海港城同樣顧客眾多，一間大型連鎖式家庭遊樂中心雖在出入口設有體溫探測機，但沒職員監察，客人不探熱「自由進出」。氣墊球、推銀機等設施雖限最多四人玩樂，但不少人圍觀，而且客人玩完一項設施後，未見職員盡快消毒清潔。

各球場重啟 「波友」無罩觀賽

報導指出，康文署戶外隊際康樂場地昨日重開，包括足球場、籃球場、排球場、手球場等。旺角麥花臣球場觀眾席未開，但昨午有四、五十名「波友」出沒，球場內七對七「鬥波」之餘，場邊有人圍圈搓波，有人觀賽時無戴口罩。

143酒客「犯聚」 酒吧5人被捕

文匯報報導，港府因應疫情紓緩，上月中放寬酒吧營業時間至午夜12時。有酒吧在十一兼中秋節長假期間，對顧客「來者不拒」，更「偷雞」違規通宵營業。警方昨晨突擊搜查尖沙咀麼地道36號地下一間酒吧，發現酒吧內竟有143名酒客「犯聚」，當中17人未成年，全部顧客被票控，酒吧男經理及5名職員涉違反「限業令」被捕。