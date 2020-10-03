港人加速出走 英澳「難民簽」爆增

《港區國安法》生效後，英國及澳洲等國家表明會推出協助更多港人移居當地的「救生艇」法規。明報報導，根據澳洲政府數據顯示，去年11月至今年6月，至少62名港人申請難民簽證（或稱永久保護簽證），但港區國安法生效後的7月和8月，已有54名港人申請此簽證。

至於循一般移民途徑離港的情，有移民顧問指出，7月後的確多了BNO持有人查詢移民英國的細節。有本身申請移民澳洲的醫護人員表示，有感在國安法下個人自由大倒退，禁歌、禁口號等政策，令他決定「加速」離港，不想在港生育，不想讓子女在今天的香港長大。

根據警方資料，被視為移民數字「寒暑表」的申請「良民證」（無犯罪紀錄證明書）人數，即使在疫情導致多國封關下，今年7月及8月仍有合共4944人，均高於2017及2018年同期，但不及去年同期每月均超過3000人。

據報導，環凱移民顧問公司董事張家禧表示，國安法生效及英國公布新的BNO政策後，英國成了最佳「避風港」，多了持BNO港人表示不再考慮移民其他國家，集中查詢英國升學、稅務、住屋或法律等問題，查詢數字由去年未有社會運動前的每日3至4宗，增至現時約10宗；最近或因英國澄清了一些條件，例如需全家一同抵英等，轉而查詢移民美、加、澳、台等個案增加。

任職醫護7年的陳先生（化名）去年已鋪路移居澳洲，他認為個人自由已逐漸消失，國安法下更見岌岌可危，故計畫加速離港。他與同為醫護人員的太太，於6月國安法生效前，獲澳洲政府邀請可申請永久居留簽證，但因應疫情，澳洲暫停發出所有簽證，他估計只要澳洲恢復簽證，他們或於明年農曆新年後就會出發。

報導引述陳先生說，「不希望在港生育，不想讓子女在今天的香港長大。我不想子女學一些不是真相的真相，或被過濾過的真相。」