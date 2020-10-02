陳同佳盼本月投案 潘母批：說法仍一拖再拖

涉嫌在台殺害女友潘曉穎的香港兇嫌陳同佳今日透過錄音表示，已通知台灣委任律師聯絡相關部門，安排來台投案，希望十月內能成行。潘曉穎母親對此表示，陳同佳的錄音內容與過往沒分別，也沒有回應她的訴求，說法依然是「一拖再拖」，無明確交代赴台的確實日期及時間。

陳同佳透過香港聖公會教省秘書長管浩鳴播放一段錄音，再次向潘曉穎父母表示歉意，感謝潘母願意為他求情，給他一個改過自身的機會。他說，來台灣投案的想法一直沒改變，會交律師安排赴台「自首」。

據港媒香港電台報導，潘曉穎母親透過中間人表示，台灣一年前已明確指出有「單一聯繫窗口」隨時準備陳同佳投案，希望陳同佳別再利用藉口，馬上搭飛機往台灣。

潘母並質疑，陳同佳聲明的錄音是否出自他本人，或是陳同佳是否出於自願下錄音，也懷疑這段錄音是否近期錄製。