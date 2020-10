龐培歐祝賀中國十一 被酸黃鼠狼給雞拜年

中國1日慶祝建政71周年,正推動全球反華聯盟的美國國務卿龐培歐,昨天也發出祝福文,引來不少中國網民嘲諷是「黃鼠狼給雞拜年」。全球則有多個城市在這天出現抗議中國侵犯人權的活動,北韓領導人金正恩、俄羅斯總統普亭則是發出賀電「力挺」中國,

觀察者網報導,10月1日,美國駐華大使館微信公眾號、微博同時發布文稱,在中國十一國慶、中秋節雙節期間,美國國務卿龐培歐向中國人民致以國慶節問候及祝福。

龐培歐的祝福原文為:「On behalf of the people of the United States, I offer my congratulations to the people of China on the occasion of their National Day on October 1.The United States wishes the people of China health, prosperity, happiness, and peace in the coming year.」中譯為「我代表美國人民,在十月一日中國國慶節祝賀中國人民。美國祝愿中國人民未來一年裡健康、繁榮、快樂與和平」。

這則祝福文發出後,立刻引來中國網民熱議。不少網民嘲諷這是「黃鼠狼給雞拜年,不安好心」、「真會演戲」、「請國務卿先生積點口德,就是對中國人民最好的祝福」。也有網民認為「我們願接受一切真心的祝福」、「說句thanks才顯的我們大度」、「不管是出自虛情假意亦或外交禮儀,在我們的節日裡聽到良好祝福還是可以接受的」。

有網民提到,文中的祝福對象用的是「中國人民」,而非「中國」,質疑祝福文缺乏誠意,有意分化中國與中國人民。有網民則翻出去年龐培歐的國慶祝福文,用的字同樣是「中國人民」,而非「中國」。不同的還有,去年祝福文中的「幸福」換成了今年的「快樂」。

龐培歐的國慶祝福文引發熱議,北韓和俄羅斯這兩個被外界視為中國盟友的國家領導人賀電,就被網民視為「力挺」。

中央社報導,北韓領導人金正恩向中國國家主席習近平發出賀電,強調敵對勢力的抹黑打壓無法阻擋中國。外界解讀,這是金正恩就美中紛爭表態力挺中國。另俄羅斯總統普亭在賀電中說,俄羅斯重視與中國的伙伴關係以及戰略合作,有意進一步發展雙邊對話以及在不同領域展開富有成果的合作。

全球多個城市則在1日這天出現抗議北京在香港、西藏、新疆、蒙古的相關政策上侵犯人權的行動。中央社報導,除香港有示威者與警方對峙外,全球部分人權組織在柏林、倫敦、巴黎、紐約等城市發起「反中示威」抗議,紐約也有小規模的示威。