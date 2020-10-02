駱惠寧走訪房 關注居住、貧富差距等社會矛盾

香港「反送中」抗爭爆發後，港府和北京都曾指，香港社會的「深層次矛盾」是風波的起因。北京中央駐香港聯絡辦公室主任駱惠寧昨探訪香港基層居民，讓香港的居住等民生問題再受關注。

中央社報導，昨天是中秋節和中共「十一國慶」，香港中聯辦官網刊出駱惠寧探訪基層居民的通稿，宣稱是到社區「看望慰問香港市民」。

駱惠寧在拜訪一名居住在深水「房」（分割成小坪數的出租屋）、失業中的徐姓居民時表示，在遭受「反送中」抗爭和新冠肺炎雙重打擊下，香港經濟嚴重受創，市民生計大受影響。

他指，港府已推出三輪防疫抗疫基金，盼能恢復經濟、增加就業和紓解民困。他也囑咐隨行人員，協助徐姓居民就業。

過去港府和北京都曾宣稱，抗爭的起因是社會多年來積累的「深層次矛盾」，而包括居住、貧富差距等議題，都被認為是矛盾所在。

而駱惠寧本次探訪房居民，也讓居住等民生議題再受關注。