陳同佳盼本月投案 陸委會：陳隨時可聯繫窗口

涉嫌在台殺害女友潘曉穎的香港兇嫌陳同佳表示，已通知台灣委任律師聯絡相關部門，安排來台投案，希望10月內能成行。陸委會今日再度重申，我方刑事警察局跟港方的警務處，已經建立一個單一的聯繫窗口，若陳同佳確定要來台面對司法，隨時可以透過窗口聯繫，我方相關事宜已準備就緒，一切依法辦理。

陳同佳今日透過香港聖公會教省秘書長管浩鳴播放一段錄音，再次向潘曉穎父母表示歉意，並感謝潘母願意為他求情，給他一個改過自身的機會。陳同佳並稱，其來台灣投案的想法一直沒改變，會交律師安排赴台「自首」。

管浩鳴表示，台灣律師將於下周一（5日）安排相關事宜。

陸委會今日再度重申，本案關鍵在於陳同佳真實的投案意願，以及港府的責任感。