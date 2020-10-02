天問一號賀十一 太空「自拍」秀五星旗

在中國舉國歡度國慶、中秋佳節之際，航天局發布中國探測火星的天問一號探測器飛行圖像，圖上的五星紅旗光彩奪目。這是天問一號探測器首次在太空中「自拍」，以此向祖國報告平安，表達生日祝福。

文匯報報導，探測器上的五星紅旗，尺寸約為39厘米×26厘米，略小於一張A3紙，重量144克，圖案採用特殊材料經特殊套印工藝噴塗。

地面上的自拍可以借助自拍杆，天問一號在太空中自拍要怎麼拍？為完成「自拍任務」，航天科技集團八院火星環繞器工程測量分系統團隊提出「分離式監測方案」，即在合適的光照條件下「拋」出一個輕型相機對天問一號進行拍照，並實時把圖像傳回天問一號探測器上。

為此，科研人員研製了一個能「分得出去、拍得清楚、傳得回來、堅持得住」的小傢伙：採用輕小型低衝擊解鎖分離裝置使相機「分得出去」；採用彩色成像，配置800×600、1600×1200兩檔分辨率（解像度）的相機讓圖像能「拍得清楚」；採用可實現400米無線通信的超強Wi-Fi信號讓數據能「傳得回來」；採用可提供長於1小時供電的一次性電池讓相機能夠「堅持得住」，讓地面能夠一覽天問一號奔火的全貌狀態。

報導指出，中國載人航天工程辦公室宣布，第三批預備航天員選拔工作已經完成，從2500名候選者選拔出18名預備航天員，經過訓練後，將參加太空站運營階段各次飛行任務。18位預備航天員（含1名女性），包括7名航天駕駛員、7名航天飛行工程師和4名載荷專家。

據透露，入選的科學家將有望進入明年起開始發射組建的中國下一代太空站「天宮號」，並實現多人一組輪替工作。

中國下一代的太空站發射任務亦於明年啟動，預計在2022年前後完成建造，一共規劃12次飛行任務。下一代太空站核心艙將會命名為「天和一號」，這是中國第一個太空站核心艙，全長約18.1米，最大直徑約4.2米，發射質量20噸至22噸。