大陸人民教育出版社 啟動香港中小學教材研發

大陸「人民教育出版社」與澳門特區政府合作的中小學《歷史》等教材，已完成編寫出版工作。據上海《澎湃新聞》報導，借鑒澳門教材編寫的經驗，人民教育出版社已著手開展對香港中小學教材進行診斷分析，並且啟動了有關教材的研發工作。

去年12月，中共中央總書記習近平在出席澳門主權移交20周年活動時，曾特別查閱澳門的中小學教材。習近平當時指出，教材是愛國主義教育的重要載體，特別行政區政府同大陸合編教材的做法值得充分肯定。

根據人民教育出版社官網訊息，人民教育出版社近年來與澳門特區政府合作編寫了供澳門中小學使用的《歷史》、《品德與公民》、《地理》等教材。

人民教育出版社稱，「這三套教材基於澳門教育的需求和社會發展實際，在系統呈現學科知識的過程中有機融入國家觀、民族觀、文化觀和歷史觀教育，引導學生增進愛國愛澳情感。」

人民教育出版社社長黃強表示，2020年該出版社與澳門特區政府啟動相關教材的英文版、葡文版翻譯工作，將於2021年完成出版並投入使用。

據官網介紹，人民教育出版社成立於1950年12月1日，是大陸教育部所屬的大型出版社，專門從事大陸基礎教育教材和其他各級各類教材及教育圖書的研究、編寫、出版和發行。

香港中聯辦早前曾表示，「香港教育亂象暴露出來的一個突出問題，就是國家觀念與國民身分認同在不少青年學生身上的嚴重缺失」。中聯辦要求香港應加強大陸憲法和香港基本法教育，加強國家安全教育，加強國民教育和國情教育，建立健全與「一國兩制」相適應的教育體系。

香港教育局局長楊潤雄9月30日在臉書發文稱，香港教育局正製作的相關教材將讓學生更加明白國家安全和守法意識的重要性，以及與自己的切身關係。