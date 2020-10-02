陳同佳稱10月內來台投案 士檢：樂觀其成

據報導，涉嫌在台殺害同行女友潘曉穎的港人陳同佳，將在10月內來台投案。法務部、士林地檢署今天均指未接獲相關訊息，士檢另表示，對於陳同佳投案，樂觀其成。

香港網媒「01」今天報導，涉嫌在台灣殺害同行女友的陳同佳已通知台灣代表律師聯絡相關部門，處理其回台自首安排，期望本月內成行。律師將於台灣中秋連假後、5日進行安排。

士檢表示，迄今未接獲陳同佳本人或其辯護律師表達投案的訊息，但由於陳同佳是殺人案件通緝犯，檢方對任何通緝犯投案都樂觀其成，只要陳同佳現身，即依法逮捕偵辦。

全案起於2018年間，陳同佳與同為香港籍的女友潘曉穎入境台灣旅遊，涉嫌殺害女友後返回香港。陳同佳其後因盜竊等罪名入獄，去年底出獄。他出獄後說，願赴台自首。近日，潘母多次接受媒體訪問，促請他早日赴台自首。

負責偵辦此案的士林地檢署在2018年底對陳同佳發布通緝，2019年間因應刑法修正，將追訴時效改為「永久」。