陳同佳盼本月投案 台灣委任律師5日安排相關事宜

據香港媒體報導，涉及2018年2月在台灣殺害女友潘曉穎的香港兇嫌陳同佳表示，已通知台灣委任律師聯絡相關部門，安排來台投案，希望10月內能成行。一直陪伴與協助陳同佳的香港聖公會教省秘書長管浩鳴表示，台灣律師將於下周一（5日）安排相關事宜。

據星島日報及明報報導，陳同佳今天透過管浩鳴播放一段錄音，再次向潘曉穎的父母道歉，並感謝潘曉穎的母親為他求情，給他一個改過自身的機會。陳同佳並稱，其來台灣投案的想法一直沒改變，會交律師安排赴台「自首」。

陳同佳目前仍住在香港警方安排的「安全屋」，潘曉穎母親近日多次要求陳同佳儘快來台「自首」，並質疑陳同佳為何仍住在警方安排的安全屋，有浪費公帑之嫌。

管浩鳴表示，台灣律師將於下周一（5日）安排陳同佳來台投案相關事宜。

陳同佳2018年2月和女友潘曉穎來台旅遊期間，因故將潘曉穎殺害棄屍後逃回香港。香港政府以此為由提出將修訂逃犯條例把中國大陸、台灣及澳門納入移交逃犯的目的地，從而在2019年6月引發大規模反送中抗爭。

面對民意強烈反彈，香港特區行政長官林鄭月娥去年6月15日宣布暫緩修訂逃犯條例，並於10月23日正式撤回，但香港各種抗爭依然持續不斷，大陸也為此於今年6月30日訂定俗稱港版國安法的「香港特別行政區維護國家安全法」。

陳同佳因「洗黑錢罪」在香港被判處入獄29個月，去年10月23日刑滿出獄前曾表達有意在管浩鳴陪同下來台「自首」，但由於當時台灣正值總統大選，對於陳同佳如何來台投案，曾引發台港雙邊政治角力與口水戰。

隨後因爆發新冠肺炎疫情，陳同佳來台投案一事也就延宕至今。