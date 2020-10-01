香港1日遊行有記者被警開罰 香港記協觀察員稱不合理

香港1日有當地民眾發起在多地聚眾示威，銅鑼灣下午有人群叫囂，香港警方出動多隊傳媒聯絡隊到前線與媒體保持溝通，不過，有網媒記者遭警方發出限聚令告票（罰單），香港記者協會派出的觀察員浸大新聞系高級講師呂秉權指出，香港警方的做法與之前說法不符，且對部分網媒記者發出限聚令告票並不合理。

香港「星島日報」報導，1日是香港警方修訂「警察通例」中的「傳媒代表」定義後首次有聚眾活動，警員在香港百德新街近恒隆中心的人行道兩端，拉起橙帶設立封鎖區，有香港警員表示要「分流」，將香港民眾和記者分開到不同位置，之後要求持證記者離開封鎖區，部分網媒記者被警員發出限聚令告票（罰單），

4名穿黃色背心的網媒記者，被警方帶入封鎖區攔查，警方稱其中3人違反「限聚令」，有被票控（開罰單）的記者表示，有警員叫她進入封鎖區後，不准許她離開，並非自己不想離開。

香港記者協會1日首次安排觀察員，監察傳媒聯絡隊的行為、對記者的採訪安排以及現場記者的行為。擔任觀察員的浸大新聞系高級講師呂秉權表示，香港警方之前承諾認可媒體可留在封鎖區內進行採訪，但1日警方並未准許所有人進入封鎖區，反而要求曾進入的記者離開，呂秉權質疑，做法與之前說法不符，他還說，警方對部分網媒記者發出限聚令告票並不合理。

呂秉權指出，1日觀察到警方並沒有刻意區分認可的媒體以及未認可的媒體，當日警方也沒有准許部分認可的媒體進入封鎖區，而是把所有記者趕離封鎖區，質疑前線警員的做法與警方高層先前所言並不一致，他形容做法怪異。他說，警方在拉起橙色封鎖線圍封民眾和記者後，大多數記者出示證件後獲得放行，但部分網媒記者收到限聚令告票，做法並不合理。

呂秉權認為，香港前線警員對於媒體的定義不一，每個警員均有不同的做法，情況矛盾，令人擔憂。