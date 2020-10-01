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繼歐陽娜娜後 賴冠霖今晚登央視：我在中國台灣等你！

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繼歐陽娜娜後 賴冠霖今晚登央視：我在中國台灣等你！

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
台灣藝人賴冠霖參演由新華社等聯合出品的「我的祖國」MV錄製。圖／取自新華社微博
台灣藝人賴冠霖參演由新華社等聯合出品的「我的祖國」MV錄製。圖／取自新華社微博

大陸「十一」慶典，繼藝人歐陽娜娜與張韶涵在央視獻唱後，前WANNA ONE成員賴冠霖，也將在今日上央視國慶音樂會演唱「龍的傳人」。賴冠霖並在一段受訪影片中說，：「我是賴冠霖，我在中國台灣等你！」

賴冠霖今日將登上央視「江山如畫國慶音樂會」，並和其他中國大陸藝人演唱「龍的傳人」。

他在央視提前錄製的宣傳影片中先以「我是賴冠霖，我在中國台灣等你」開頭，之後介紹台北市歷史悠久，有鳳梨酥、鹽酥雞、滷肉飯等小吃，並說「為慶祝中華人民共和國成立71周年，我在台灣省台北市，為2020江山如畫國慶音樂會打Call。」

賴冠霖出生於2001年，現年19歲，是從南韓選秀節目出道，近年將事業中心轉往大陸發展。

除了也將在央視節目獻唱以外，賴冠霖還參演由新華社等聯合出品的「我的祖國」MV錄製。

陸委會昨日表示，呼籲國人不應傷害台灣民眾的情感，參加中共「十一」國慶相關活動，淪為中共對台統戰的樣板工具；而政府對於每一件爭議案件都審慎處理，不會任意使用公權力去對待少數持不同意見或立場的國人。

國慶 音樂會 北市

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