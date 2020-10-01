聽新聞
test
0:00 / 0:00
繼歐陽娜娜後 賴冠霖今晚登央視：我在中國台灣等你！
大陸「十一」慶典，繼藝人歐陽娜娜與張韶涵在央視獻唱後，前WANNA ONE成員賴冠霖，也將在今日上央視國慶音樂會演唱「龍的傳人」。賴冠霖並在一段受訪影片中說，：「我是賴冠霖，我在中國台灣等你！」
賴冠霖今日將登上央視「江山如畫國慶音樂會」，並和其他中國大陸藝人演唱「龍的傳人」。
他在央視提前錄製的宣傳影片中先以「我是賴冠霖，我在中國台灣等你」開頭，之後介紹台北市歷史悠久，有鳳梨酥、鹽酥雞、滷肉飯等小吃，並說「為慶祝中華人民共和國成立71周年，我在台灣省台北市，為2020江山如畫國慶音樂會打Call。」
賴冠霖出生於2001年，現年19歲，是從南韓選秀節目出道，近年將事業中心轉往大陸發展。
除了也將在央視節目獻唱以外，賴冠霖還參演由新華社等聯合出品的「我的祖國」MV錄製。
陸委會昨日表示，呼籲國人不應傷害台灣民眾的情感，參加中共「十一」國慶相關活動，淪為中共對台統戰的樣板工具；而政府對於每一件爭議案件都審慎處理，不會任意使用公權力去對待少數持不同意見或立場的國人。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言