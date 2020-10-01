「十一」香港街頭不平靜警逮60人 駱惠寧探訪基層市民

今日是中共建政71周年，香港街頭仍不平靜，香港網民發起「十一」商場和你shop及遊行示威活動。據港媒香港電台報導，晚間六點，港警在銅鑼灣一帶拘捕至少60人，當中包括2名區議員，指其涉嫌參與未經批准集結。

去年香港反送中運動風起雲湧，今年中聯辦在「十一」前夕警告，「香港國安法利劍高懸，絕不容許亂港者肆意妄為」。

今日在香港的銅鑼灣，港警嚴厲執法，中午起在附近一帶戒備及截查路人。

而在香港街頭警民衝突之際，中聯辦主任駱惠寧在今日探訪香港的基層市民。駱惠寧首先先到小西灣探訪一名74歲婦人，對方年初曾捐出11萬元港幣（約新台幣44萬元）積蓄，由中聯辦轉交大陸內地，以支援抗疫工作。

駱惠寧表示，這為港民的行為令人感動，北京十分關注香港的疫情，相信在港府帶領下，香港一定能穩控疫情，恢復正常經濟社會秩序。

之後，駱惠寧前往深水埗與劏房戶交談，提到去年來在反送中運動和新型肺炎疫情的雙重打擊下，香港經濟遭受重創，港民生計大受影響，港府已推出三輪防疫抗疫基金，他希望社會各界為恢復經濟、增加就業、紓解民困而努力。