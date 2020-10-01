聽新聞
test
0:00 / 0:00
「十一」香港街頭不平靜警逮60人 駱惠寧探訪基層市民
今日是中共建政71周年，香港街頭仍不平靜，香港網民發起「十一」商場和你shop及遊行示威活動。據港媒香港電台報導，晚間六點，港警在銅鑼灣一帶拘捕至少60人，當中包括2名區議員，指其涉嫌參與未經批准集結。
去年香港反送中運動風起雲湧，今年中聯辦在「十一」前夕警告，「香港國安法利劍高懸，絕不容許亂港者肆意妄為」。
今日在香港的銅鑼灣，港警嚴厲執法，中午起在附近一帶戒備及截查路人。
而在香港街頭警民衝突之際，中聯辦主任駱惠寧在今日探訪香港的基層市民。駱惠寧首先先到小西灣探訪一名74歲婦人，對方年初曾捐出11萬元港幣（約新台幣44萬元）積蓄，由中聯辦轉交大陸內地，以支援抗疫工作。
駱惠寧表示，這為港民的行為令人感動，北京十分關注香港的疫情，相信在港府帶領下，香港一定能穩控疫情，恢復正常經濟社會秩序。
之後，駱惠寧前往深水埗與劏房戶交談，提到去年來在反送中運動和新型肺炎疫情的雙重打擊下，香港經濟遭受重創，港民生計大受影響，港府已推出三輪防疫抗疫基金，他希望社會各界為恢復經濟、增加就業、紓解民困而努力。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言