正妹101前揮五星旗喊「祖國生日快樂」 陸網：灣灣又要玻璃心

藝人歐陽娜娜昨登上中國大陸國慶晚會演出，在央視《中國夢祖國頌2020國慶特別節目》裡高唱《我的祖國》，讓眾多台灣人譁然，爭議不小，也引起是否開罰討論，前WANNA ONE成員賴冠霖，今晚也將在央視國慶音樂會獻唱《龍的傳人》，而這樣敏感的節骨眼上，一名台灣正妹竟還跟風祝賀「祖國」。

微薄「帝吧官微」今貼出一則影片，影片中的女生雙手各拿著中國五星國旗，以臺北101為背景，手舞足蹈高喊自己是來自中國寶島台灣的庭庭，接著說到「在這特別的日子裡，祝祖國71歲生日快樂」，並且在影片的左上角標註「中國台北101大廈」。

「帝吧官微」也在貼文上諷刺寫下「台妹在台灣台北101大樓下面祝大家國慶節快樂，灣灣會不會玻璃心喔」，中國網軍也紛紛留言表示「灣灣是不是又要健保卡警告了」、「人美三觀正」、「讓她快来大陸，避免傷及無辜！」、「可惜這樣的人在蛙島上還是太少了」。

台灣網友則留言「她在台灣這樣做沒事，反觀大陸人在大陸揮舞青天白日滿地紅的國旗，看會不會出事。這差異性大陸人看不出來嗎？」、「這也表示台灣有充分的言論自由，可惜對岸的同胞沒辦法享受這種自由」、「享受台灣自由民主，卻崇尚獨裁高壓專制，正妹？還是豬腦？」。