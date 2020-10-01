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群眾聚集銅鑼灣高呼「港獨」口號 港警舉紫旗警告

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
香港銅鑼灣一帶1日下午再有民眾聚集抗爭，警方也舉旗警告。路透
香港銅鑼灣一帶1日下午再有民眾聚集抗爭，警方也舉旗警告。路透

香港市民今（1）日下午響應網友號召在銅鑼灣一帶聚集，大批防暴警員在附近戒備，有人高呼「光復香港，時代革命」」、「五大訴求缺一不可」、「香港獨立唯一出路」等口號，警方舉起紫旗警告，指在場人士可能違反港版國安法

綜合港媒報導，警方表示，下午約2時，銅鑼灣記利佐治街一帶有人群集結及叫囂，有可能觸犯《公安條例》下進行未經批准集結的相關罪行，以及防疫條例下進行受禁群組聚集的相關罪行。警方在現場先後作出多次警告，並舉旗要求集結者離開。

此外，港警中午在多區交通幹道設置路障，包括紅隧口、東隧口、城門隧道口、葵涌道、龍翔道等，截查途徑車輛，包括檢查車上乘客及隨身物品等。

最新消息傳出有網友發起今晚在獅子山「和你燈」活動，號召反對港版國安法人士於晚上由慈雲山、樂富、大圍等地出發，前往獅子山公園，打算組成「人鏈」和啟動手機燈光，藉此表達政治訴求。今早已有網友發現有6名警員在獅子山上戒備。

港版國安法 香港

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