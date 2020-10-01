無畏港警威嚇 銅鑼灣已有大批群眾聚集

儘管港府早前已一再警告，香港警方也部署大批警力戒備，但1日下午2時許，香港銅鑼灣記利佐治街一帶依然出現大量群眾聚集抗議，香港警方在現場先後多次發出警告，並舉起「藍旗」要求集結者離開。

據香港電台報導，大批配備防暴裝備的警察1日中午就在銅鑼灣戒備。防暴警察還在怡和街與記利佐治街交界，攔查一名手持黃色汽球的男子，指其在街上拿汽球會對其他人造成滋擾，要求該名男子離開現場。

報導稱，這名手持黃色汽球的男子被攔查時，引來現場媒體和民眾圍觀，警方曾舉起「藍旗」，示意在場集會或遊行屬違法，要求現場聚集的民眾離開，否則可能使用武力。

香港警方在行動期間，還一度拉起封鎖線，限制在場記者只能在特定範圍內活動，並要求記者必須配戴記者證，其他圍觀群眾則可以在封鎖線外的街道自由活動。

香港警方約於下午2時30分在臉書官網發文稱，銅鑼灣有人進行未經批准集結，有可能觸犯《公安條例》下進行未經批准集結的相關罪行，以及《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》下進行受禁群組聚集的相關罪行，要求集結群眾停止集結並立即離開。

香港警方也再度呼籲香港民眾，不應前往參與相關活動，強調警方將會果斷執法，包括採取拘捕行動。