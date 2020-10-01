中梵協議將續約 梵蒂岡：僅限主教任命

中國與梵蒂岡簽訂的主教任命臨時協議到期後將續約，梵蒂岡9月29日首度就此回應指，協議僅涵蓋主教任命，不涉及與北京建立政治或外交關係。聲明並稱，雖然新冠肺炎疫情引發困難，但仍值得與中方延續這項協議。

據梵蒂岡新聞網發布聲明表示，教廷國務卿帕羅林指出，有意建議中方考慮延期，繼續以臨時的形式採用這項協議，「就如近兩年所行的那樣，需要進一步檢驗協議為在中國的教會（帶來）的益處」。

聲明指出，教廷與北京於2018年9月22日發表首項聯合聲明，就清楚說明協議的容並非直接涉及教廷與北京的邦交、中國天主教會的法律身分，以及聖職人員與當局的關係。協議唯一涉及的是主教任命程序。

聲明強調，協議的目的絕不是純粹外交性的，更不是政治性的，而向來純屬牧靈性質。

聲明最後說，臨時協議簽署後的最初兩年，在羅馬的同意下促成了新的主教任命，而一些主教也得到北京政府的正式認可。即使因疫情最近幾個月使雙方的接觸處於凍結狀態，成果雖有限，卻是積極的，提示雙方繼續在今後一段時間實行這項協議。

梵蒂岡以避免涉及美國的大選為由，拒絕接見龐佩歐，被解讀為顧忌中國，教廷要與川普政權畫清界線。