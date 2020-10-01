亞塞拜然、亞美尼亞血戰 均裝備中國火箭炮

高加索國家亞塞拜然跟爭議地區「納卡區」的亞美尼亞爆發嚴重邊境衝突，已令逾千人傷。據了解，雙方主要是利用火砲互相攻擊，其中有一項「中國元素」備受關注。

綜合媒體報導，亞塞拜然、亞美尼亞裝備的先進火砲均和中國有關。不過，被兩國視為「戰略裝備」中製火砲，是否被運用在這次的戰火上，尚不得而知。

據了解，上述兩國都曾是前蘇聯的加盟共和國，武裝力量原本以俄式武器為主。但近年，雙方均購入了大量中國生產的新型輕重武器裝備，於是中製或研發的遠程火箭砲成兩國戰略裝備。

搜狐新聞報導，「納卡區」民眾所拍攝的照片顯示，亞塞拜然軍隊在上月27日晚上已經動用了300mm龍捲風遠程火箭砲對亞美尼亞軍隊發起了一輪打擊，部分遠程火箭彈的殘骸掉在了居民點附近。而亞美尼亞民眾拍攝的視頻顯示，亞美尼亞軍隊裝備的龍捲風遠火和從中國進口的WM-80遠火也開始向納卡地區機動，顯然雙方的遠火大戰很有可能就要開始了。不過很有意思的是，雙方其實都有進口和中國有關的遠火產品，但是相比較而言亞美尼亞WM-80更老一些，難以與亞塞拜然的新遠火抗衡。

另有媒體報導，中國的WM-80即使較老式，仍令亞塞拜然軍方忌憚，為此，亞塞拜然從土耳其購入T-300火箭砲抗衡。亞美尼亞為提升戰力，則再向中國購入WM-80的升級版WM-120。WM-120使用固體燃料火箭，最大射程提升到120公里，圓形錯誤概率約為50米，並配備全球定位系統慣性制導裝置。