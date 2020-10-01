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不禁華為有原因？德媒：梅克爾想交換德企進中國
中美科技戰酣，美國拉攏盟友圍堵中國電訊巨頭華為，然至今德國仍未明確表態參與封殺。德國經濟周刊披露，德國不跟進的主因，疑是德政府以「不禁用華為」為條件，換取德國電信公司（Deutsche Telekom）進入中國市場。
香港經濟日報引述德國經濟周刊指出，德國總理梅克爾（Angela Merkel）更介入此事，抵擋鷹派要求一刀切封殺華為的聲音。
德國是歐洲最大經濟體、又是目前的歐盟輪值主席國，華為的歐洲總部也設於德國；因此，德國對華為立場有風向標作用。
彭博日前引述消息人士說，德國正在制定法規草案，加強政府對5G設備供應商的審查。但梅克爾反對就華為5G技術，發出針對性的禁令。
德國為何對一刀切封殺華為有保留？報導稱，經濟周刊指出，德國政府疑似以「不禁用華為」為條件，換取德國電信公司進入中國市場。儘管德國電信否認對中國市場感興趣，因為他們「明確關注歐洲和美國」。但是，德國電信在雲業務上與華為緊密合作，並在中國提供共享雲。因此估計，德國政府最近將決定德國未來與華為的合作。
報導還稱，為了進一步打破中國對外資進入其電信市場的限制，梅克爾與中方進行「華為協議」能否成功仍有待觀察，但此舉已令德國與歐盟部分國家出現分歧。
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