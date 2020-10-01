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社運團體到中聯辦外抗議 促釋放被拘留12港人

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
支聯會及社民連等團體，1日上午前往香港中聯辦外抗議。法新社
支聯會及社民連等團體，1日上午前往香港中聯辦外抗議。法新社

支聯會及社民連等團體分批以4人一組的方式，今（1）日上午前往香港中聯辦外抗議，支聯會的代表在現場「倒後步行」，以表達對人權倒退的關注，要求北京停止打壓異議人士，沿途並高呼「釋放12港人」等口號。

香港電台網站報導，支聯會副主席鄒幸彤宣讀26個團體的聯署聲明，表示自港版國安法生效以來，言論自由岌岌可危，促請平反八九民運、成立獨立調查委員會調查六四事件和反修例運動中警察的暴行、停止以國安法打壓言論自由，以及立即釋放中港被囚的異議人士。

警方在中聯辦外設置水馬，大批警員在場戒備。李卓人和何俊仁等人將印上「沒有人權，哪有國慶」的橫額貼在水馬上。警方多次警告在場人士違反限聚令，並警告不得超越4人的聚集。

深圳市鹽田區人民檢察院9月30日公布，12名港人分別因涉嫌組織他人偷越邊境和非法偷渡入境大陸，被批准逮捕，至少一人申請取保候審被拒。

家屬發表聲明，對檢察院的決定感到震驚和憂心，擔心家人受到不人道對待，以嚴刑強迫認罪，甚至被秘密審訊，重申堅拒「官派律師」，容許家屬及受委託律師探視。

行政會議成員、港區人大代表葉國謙表示，據他的了解，家屬現階段不可能探望。

港版國安法

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