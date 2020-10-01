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曾陷負面傳聞 孟建柱、吳勝利沒事了？ 現身國慶酒會

世界日報 / 中國新聞組／北京1日電
左為孟建柱，右為吳勝利。（央視視頻截圖）
左為孟建柱，右為吳勝利。（央視視頻截圖）

中國國務院慶祝建政71周年，昨晚循例舉行招待會，今年規模堪稱「多年來最小」。不過多名退休領導人公開露面引來關注，其中，此前身陷負面傳聞的前中央政治局委員兼政法委書記孟建柱，以及前中央軍委委員、海軍司令員吳勝利的現身，被外界解讀「沒事了」。

國務院昨晚在人民大會堂舉行的建政71周年招待會，據報導，有近500人出席，這是多年來最小規模的招待會。不過出席招待會的退休領導人頗有看頭，曾經傳出被捕、被調查的孟建柱和吳勝利現身最受矚目，兩人之前都因負面傳聞而久未露面。

從央視新聞的畫面可以看到，在招待會中，孟建柱坐在前國務院副總理馬凱和中央軍委聯合參謀部參謀長李作成的中間；吳勝利穿著白色海軍制服。兩人看來精神還不錯，其中吳勝利表情嚴肅。

綜合報導，公安部副部長孫力軍今年4月落馬後，重慶市副市長、公安局局長鄧恢林也職位不保，在這波看似中共當局整肅政法系統的動作中，提拔孫力軍、鄧恢林的孟建柱，傳言也陷入被調查的風暴當中，一度傳出被捕。孟建柱昨天的現身，似乎間接破除了這項傳言。

另紅二代蔡小心今年6月在微博貼出照片，顯示中央軍委審計署啟動針對前海軍司令吳勝利任職期間履行經濟責任情的審計工作。由於吳勝利當時卸任海軍司令已經超過三年半卻仍被進行審計，引起不少猜測。此後，吳勝利被查的消息頻傳。吳勝利昨天出席招待會，外界也認為被查謠言不攻自破。

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