嶺大調查︰12歲港童幸福感 全球包尾

香港嶺南大學參與一項有關兒童福祉的國際調查，發現香港12歲及10歲兒童的整體主觀幸福感，與其餘參與研究的35個國家或地區相比，排名分別是「包尾」及「尾二」。在15個生活範疇滿意度中，兒童對「課餘時間運用」及「獲成人聆聽」得分偏低，是鄰近亞洲各地（如台灣、南韓、馬來西亞）得分最低的地區，約七成半受訪者無法自行選擇如何運用時間、七成半人非每天有機會與家人放鬆、閒聊或玩樂。

香港01報導，嶺大社會政策及社會變遷研究中心和社會學及社會政策系，參與了由聯合國兒童基金會資助的「兒童福祉國際調查」研究，與來自35個國家或地區的研究團隊合作，訪問約12萬8000名世界各地兒童，了解他們對自身福祉的看法。

報導稱，嶺大在2018至2019年度，隨機訪問來自香港17間小學五年級（10歲）及16間中學一年級（12歲）的1526名學生，當中53%為男，47%為女。調查發現，香港12及10歲兒童的幸福感，若10分滿分，分別為7.25及8.09分，而年齡愈大，其整體生活和幸福感指數愈低。與德國、南非、希臘、台灣、法國、印尼等35個地區或國家相比，香港10歲童的幸福感排名倒數第二，僅比越南高；12歲學童幸福感更是「包尾」。

調查也探討香港兒童對15個生活範疇的滿意度，包括家人、居所、擁有的東西、朋友、學生生活、學習、同學、社區、時間運用、健康、外表、安全、自由、獲成人聆聽和未來。

報導說，其中12歲及10歲學童最滿意的三項皆是「安全」、「健康」和「擁有的東西」；而最不滿意的範疇中，「課餘時間運用」及「獲成人聆聽」兩項得分，比亞洲鄰近地區如馬來西亞、南韓、台灣及越南的同齡兒童低，約七成半受訪者無法自行選擇如何運用時間、七成半人非每天有機會與家人放鬆、閒聊或玩樂。而12歲童對「學生生活」、10歲童對「外表」的的滿意度較低。

調查又顯示，惟近半人在受訪的過去半個月內感壓力，不少人面對不同程度的校園欺凌。近四成學生曾「在學校被其他同學以不友善的名字稱呼」、16%「被同學孤立」及15%「被其他同學作肢體欺凌」等。