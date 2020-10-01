林鄭月娥：港府官員對「所謂制裁」無畏無懼

香港特首林鄭月娥今（1）日在大陸十一國慶酒會上表示，部分持雙重標準的外國政府對執行港版國安法的香港機關進行無理指控，並實施所謂「制裁」，她自己及相關官員會繼續無畏無懼，堅定維護國家安全。

今天是中華人民共和國成立七十一周年，林鄭月娥和港府高層官員上午八時在灣仔香港會議展覽中心外的金紫荊廣場，出席升旗儀式和國慶酒會。

香港01報導，林鄭月娥在國慶酒會致辭表示，過去三個月，擺在眼前的不爭事實，就是香港社會恢復平穩、國家安全在特區得到保障，市民可在依法享有基本的權和自由，因此無論部分持雙重標準的外國政府對執行香港國安法的機關作出「多少無理嘅指控」，甚至對維護國家安全的特區官員「粗暴實施」進一步的「所謂制裁」，她與相關的同事將繼續無畏無懼。

她表示，香港經歷去年的社會動盪，以及今年港版國安法的落實和執行，大家應看得很清楚，就是要繼續推動香港各項事業向前發展，就需解決香港經濟面對的挑戰，以及滿足市民對於民生和民主的訴求，並需要有安全和穩定社會環境，堅持「一國」原則、維護國家主權安全、準確把握「一國兩制」與「基本法」的關係。

林鄭說，事實已說明，無論香港面對順境、逆境或困難，中央始終是保持香港繁榮穩定的堅強後盾，若香港要在疫情下走出經濟困局，離不開繼續在中央支持下為香港經濟發展創造新的增長點，協助香港專業服務、企業。

她表示，在國家推進國內、國際雙循環的發展格局下，聚焦大陸市場商機和發揮香港連繫國際的獨特角色，港府將更積極參與第14個五年規劃綱要，加強香港國際金融中心及國際航空樞紐角色，並全力推進粵港澳大灣區建設，及深化香港與深圳共同建設國際科技創新中心的工作。