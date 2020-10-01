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香港社運人士灣仔抗議 促釋放被拘留12港人
香港社民連成員曾健成、梁國雄和社運人士古思堯等人，今（1）日上午在灣仔抗議，展示「沒有國慶、只有國殤」等標語，並要求釋放12名在深圳被拘留的港人，大批警員在現場戒備。
綜合港媒報導，社民連成員隨後遊行到灣仔會展中心外，沿途高呼口號，他們在會展中心外點燃請願信，之後被警員撲熄。
大陸國慶71周年升旗儀式，今8時在灣仔金紫荊廣場舉行，港府考慮公共衞生風險，升旗儀式沒有設立公眾觀禮區。
出席升旗儀式的包括行政長官林鄭月娥及丈夫林兆波、前特首董建華、梁振英、曾蔭權，各司局長、行會成員、立法會主席和部分建制派議員、以及中聯辦主任駱惠寧、外交部駐港特派員公署特派員謝鋒、中央駐港國安公署署長鄭雁雄等。
灣仔一帶清晨起有大批警員和多輛警車駐守，有人被截查，金紫荊廣場和會展外設置大型水馬。
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