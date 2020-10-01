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黃之鋒取保候審 12月開庭
（德國之聲中文網）有關黃之鋒的主審程序定於12月18日開庭。在此之前，他不得離開香港。
現年23歲的黃之鋒上周遭警方逮捕。他被控參與去年10月的一次未獲批准的集會、以及違反蒙面禁令。黃之鋒本人懷疑，他被逮捕全然出於政治動機。
黃之鋒在推文中同時呼籲聲援在中國遭關押的12名港人及其家屬。8月底，試圖駕艇逃亡台灣的11名男子和一名女子被中國海警扣壓。香港行政區長官林鄭月娥拒絕對在中國遭關押的港人提供司法幫助。
自港區國安法從7月1日生效以來，幾乎每天都有反對派政治家和異議人士被捕。通過嚴格新聞法，林鄭月娥大幅限制了港人的言論自由權。
凝煉/洪沙（德新社）
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