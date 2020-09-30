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深圳檢方今批准 逮捕12名涉越境罪港人
「深圳市鹽田區人民檢察院」微信公眾號發布案件通報，30日，深圳市鹽田區人民檢察院以涉嫌「組織他人偷越邊境罪」批准逮捕2名港人，以涉嫌「偷越邊境罪」批准逮捕10名港人，一共正式逮捕12名港人，目前，案件正在進一步偵查中。
據中共中央政法委員會官方新聞網站「中國長安網」引述港媒報導，香港警方25日接獲廣東省公安廳回覆，廣東海警局於8月23日上午，在管轄海域內查獲一艘涉嫌非法越境船隻，海警人員登船後發現12名香港人，涉嫌「偷越邊境罪」被依法拘捕。經調查發現，該12人計畫經大陸海域逃到台灣，以逃避在港涉案的刑責，他們登船前在港已向相關偷渡集團人員繳付一定資金，以當作安排出逃的費用。
香港「星島日報」報導，據了解，被逮捕的12名香港人共11男1女，年齡介於16歲到31歲之間，其中有涉嫌違反香港國安法的香港民間組織「香港故事」成員李宇軒、負責開船的鄧棨然，他們在港皆被控不同罪名及獲准保釋候審，另一女子喬映瑜則被警方通緝。
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