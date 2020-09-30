影／歐陽娜娜、張韶涵大陸國慶獻唱了 兩人未發言

台灣藝人歐陽娜娜與張韶涵今日晚間登上央視「中國夢祖國頌－2020國慶特別節目」，分別獻唱「我的祖國」與「守護」兩首歌，稍早兩人演出橋段均已結束，全都為歌唱，未有發言。

歐陽娜娜與香港藝人任達華、惠英紅，澳門藝人麥嘉欣，以及大陸藝人童瑤、馬龍、杜江一同高歌「我的祖國」。歐陽娜娜今日穿上大紅色的裙裝，顯得一身「喜氣」。除了合唱以外，還獨唱了歌曲中的「看慣了船上的白帆」與「朋友來了有好酒」。

接著是由張韶涵與香港藝人陳偉霆、澳門藝人夏利奧與大陸藝人張碧晨合唱「守護」。「守護」是一條抗疫歌曲，張韶涵今日是以藍色裙裝登場，一展好歌喉。

陸委會在今日晚間發布的新聞稿說，國人不應傷害台灣民眾的情感，不應參加「十一」相關活動，不過也說政府對於每一件爭議案件都審慎處理，不會任意使用公權力去對待少數持不同意見或立場的國人。

據央視節目時刻表顯示，該「十一」晚會節目將於今晚9點45分左右結束，最後是全體演員大合唱「在你偉大的懷抱裡」。 台灣藝人歐陽娜娜今在央視高歌，慶祝「十一」。圖／取自央視截圖 台灣藝人張韶涵在央視「十一」晚會展現好歌喉。圖／取自央視截圖

歐陽娜娜唱「我的祖國」

張韶涵唱「守護」