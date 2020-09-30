李克強：堅持一個中國原則和「九二共識」反對外部干涉

大陸總理李克強30日晚在中共建政71周年招待會上表示，將堅持貫徹對台工作大政方針。堅持一個中國原則和「九二共識」。堅決反對任何「台獨」分裂行徑和外部干涉，加強兩岸交流合作，推進兩岸關係和平發展融合發展和祖國統一。

他在致詞中坦承，大陸經濟今年面臨巨大下行壓力，未來，做好「六穩」工作，落實「六保」任務。

他表示，將繼續堅定不移全面準確貫徹「一國兩制」、港人治港、澳人治澳，高度自治的方針，嚴格依照憲法和基本法辦事，完善與憲法和基本法實施相關的制度和機制，推進「一國兩制」，實踐行穩致遠。

此外，將堅持走和平發展道路，堅決擁護國家主權、安全、發展利益，秉持人類命運共同體理念，拓展同各國互利互惠合作，積極參與全球治理體系改革和建設，同國際社會一道，爲人類早日戰勝疫情，推動世界經濟復甦做更大貢獻。

李克強坦承，今年在「共和國」歷史上極不尋常，面對突如其來的新冠肺炎疫情和世界經濟衰退帶來的嚴重衝擊，在以中共總書記習近平爲核心的黨中央堅強領導下，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，始終把人民生命安全和身體健康擺在第一位，以舉國之力以病魔搏鬥，經過艱苦努力，「付出巨大犧牲」，取得抗疫鬥爭重大戰略成果。

未來，做好「六穩」工作，落實「六保」任務，及時推出紓困政策，直接惠企利民、深化改革開放，穩住經濟基本盤，頂住巨大下行壓力，實現了恢復性增長，脫貧攻堅取得顯著成效，人民生活得到了有力保障。中國經濟展現出強勁的發展韌性，中國特色社會主義前景廣闊。

當前，中國發展內外部環境發生深刻複雜變化，我們要堅持以習近平新時代中國社會主義思想爲指導，立足基本國情，堅持穩中求進堅定信心直面挑戰，集中精神，辦好自己的事。繼續做好常態化防疫情防控。多措並舉，助力市場主體度過難關，構建新發展格局，推動高質量發展。