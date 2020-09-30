黃之鋒30日香港東區法院提訊 獲准保釋、不得離港

前香港眾志秘書長黃之鋒，因去年10月5日涉嫌未獲批准於香港遊行，被控明知而參與未經批准的集會，並使用蒙面物品涉嫌違反「禁蒙面法」，30日在香港東區法院提訊，黃之鋒暫時無須答辯，獲准以1千港元保釋，但不得離港。

環球網報導，黃之鋒暫時無須答辯，法庭將此案押後至12月18日，讓辯方索取文件並向被告黃之鋒提供法律意見，同時等候11月香港終審法院就「禁蒙面法」司法覆核的上訴判決。此外，香港東區法院裁判官最終決定向黃之鋒施加不得離港的條件。

據了解，23歲的黃之鋒等人均被指控於去年10月5日，連同其他身分不詳的人，在無合法權限或無合理辯解的情況下，明知而參與一個未經批准集結的遊行活動，他於同日在香港金鐘道未經批准集會時，使用很可能阻止辨認身分的蒙面物品，一個掛耳式口罩。