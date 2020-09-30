歐陽娜娜、張韶涵央視開唱 陸委會：不應傷害民眾情感

藝人歐陽娜娜與張韶涵今晚登上央視獻唱，陸委會晚間表示，國人不應傷害台灣民眾的情感，參加中共「十一」國慶相關活動，淪為中共對台統戰的樣板工具，亦不應呼應、配合中共對台進行統戰宣傳，傷害國家的利益與尊嚴。

歐陽娜娜今日在央視歌唱「我的祖國」，張韶涵唱「守護」等中共歌曲，事件引發台灣民眾熱議，政府也擬以兩岸條例第33-1條第1項開罰。

陸委會晚間發布新聞稿表示，中共近期對台加大軍事恫嚇力度，不斷以機艦跨越海峽中線進行挑釁，單方面破壞台海和平穩定，成為麻煩製造者，已引起台灣人民的普遍反感。

陸委會說，此時台灣藝人若被中共利用參加具有「消滅中華民國」意涵的中共「十一」國慶活動，豈不是傷害了台灣民眾的感情，辜負了台灣社會對其的愛護與支持。對此，陸委會除表達高度遺憾外，也相信社會自有公評。

陸委會指出，中華民國是崇尚自由民主、尊重基本人權與多元價值的法治國家，依據憲法保障民眾的言論自由與藝人的創作、表意自由，因此，陸委會向來關切在中國大陸發展的台灣藝人，能否如同在台灣一樣，擁有充分的自由與創作空間。

陸委會表示，自由與人權是我們共同捍衛的價值，台灣的自由民主與中國大陸的集權專制體制截然不同，全體台灣人民都珍視我們共享自由民主多元的生活方式。因此，政府對於每一件爭議案件都審慎處理，不會任意使用公權力去對待少數持不同意見或立場的國人。