快訊

歐陽娜娜僵臉對嘴唱「我的祖國」 3分25秒僅一個特寫鏡頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐陽娜娜、張韶涵央視開唱 陸委會：不應傷害民眾情感

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
藝人歐陽娜娜今晚登上央視獻唱。圖/取自央視
藝人歐陽娜娜今晚登上央視獻唱。圖/取自央視

藝人歐陽娜娜張韶涵今晚登上央視獻唱，陸委會晚間表示，國人不應傷害台灣民眾的情感，參加中共「十一」國慶相關活動，淪為中共對台統戰的樣板工具，亦不應呼應、配合中共對台進行統戰宣傳，傷害國家的利益與尊嚴。

歐陽娜娜今日在央視歌唱「我的祖國」，張韶涵唱「守護」等中共歌曲，事件引發台灣民眾熱議，政府也擬以兩岸條例第33-1條第1項開罰。

陸委會晚間發布新聞稿表示，中共近期對台加大軍事恫嚇力度，不斷以機艦跨越海峽中線進行挑釁，單方面破壞台海和平穩定，成為麻煩製造者，已引起台灣人民的普遍反感。

陸委會說，此時台灣藝人若被中共利用參加具有「消滅中華民國」意涵的中共「十一」國慶活動，豈不是傷害了台灣民眾的感情，辜負了台灣社會對其的愛護與支持。對此，陸委會除表達高度遺憾外，也相信社會自有公評。

陸委會指出，中華民國是崇尚自由民主、尊重基本人權與多元價值的法治國家，依據憲法保障民眾的言論自由與藝人的創作、表意自由，因此，陸委會向來關切在中國大陸發展的台灣藝人，能否如同在台灣一樣，擁有充分的自由與創作空間。

陸委會表示，自由與人權是我們共同捍衛的價值，台灣的自由民主與中國大陸的集權專制體制截然不同，全體台灣人民都珍視我們共享自由民主多元的生活方式。因此，政府對於每一件爭議案件都審慎處理，不會任意使用公權力去對待少數持不同意見或立場的國人。

陸委會表示，個別藝人參加今晚在中共央視「中國夢、祖國頌2020國慶特別節目」演出，陸委會將會同主管機關文化部予以密切關注，並協同進行後續處理。

藝人張韶涵今晚登上央視獻唱。圖/取自央視
藝人張韶涵今晚登上央視獻唱。圖/取自央視

陸委會 中共 國慶 歐陽娜娜 張韶涵

延伸閱讀

歐陽娜娜登台前 陸委會再籲勿參與中共國慶活動

張雅琴開嗆歐陽娜娜「不要拿中華民國國籍」：台灣不少妳一個

歐陽娜娜唱我的祖國下場 蘇貞昌：她爸的藍與黑可參考

歐陽娜娜赴陸獻唱助統戰？ 國台辦批民進黨：欲加之罪

相關新聞

影／歐陽娜娜、張韶涵大陸國慶獻唱了 兩人未發言

台灣藝人歐陽娜娜與張韶涵今日晚間登上央視「中國夢祖國頌－2020國慶特別節目」，分別獻唱「我的祖國」與「守護」兩首歌，稍...

歐陽娜娜登台前 陸委會再籲勿參與中共國慶活動

藝人歐陽娜娜、張韶涵今晚將在中共「十一」晚會演唱，陸委會傍晚再次發出聲明，呼籲民眾共同捍衛台灣尊嚴與價值，勿參與中共建政...

香港網上發起十一遊行襲警 警再拘兩男

香港警方今天以涉嫌在網上煽動他人於10月1日參加非法集結及傷害他人等因素為由，再度拘捕兩名男子

12港人涉越境被捕 港媒：開船者鄧棨然刑期2至7年

因涉非法越境而被中國海警逮捕的12名香港「反送中」運動示威者仍在扣押中，港媒報導，其中一人名叫鄧棨然，負責開船，可能因此...

香港46名公務員參與反送中運動被捕 全部停職

香港「反送中」運動去年中爆發至今，共有46名公務員因為涉嫌參與相關活動被補，全部已停職，現正接受調查或被起訴

李克強：堅持一個中國原則和「九二共識」反對外部干涉

大陸總理李克強30日晚在中共建政71周年招待會上表示，將堅持貫徹對台工作大政方針。堅持一個中國原則和「九二共識」。堅決反...

黃之鋒30日香港東區法院提訊 獲准保釋、不得離港

前香港眾志秘書長黃之鋒，因去年10月5日涉嫌未獲批准於香港遊行，被控明知而參與未經批准的集會，並使用蒙面物品涉嫌違反「禁...

歐陽娜娜、張韶涵央視開唱 陸委會：不應傷害民眾情感

藝人歐陽娜娜與張韶涵今晚登上央視獻唱，陸委會晚間表示，國人不應傷害台灣民眾的情感，參加中共「十一」國慶相關活動，淪為中...

陸委會回應馬曉光：台灣人民反對一中原則的「九二共識」

大陸國台辦近期在微博上發布「九二共識」的文宣，國台辦發言人馬曉光今日再度強調，任何人、任何勢力不可能將「九二共識」翻過去...

前福建副省長張志南遭雙開 被指防疫形式主義

前福建省副省長張志南4月被查，中國官方今天宣布開除他的黨籍和公職，除了指他貪腐，並稱他在2019冠狀病毒疾病疫情期間，「...

中國藝術家耿瀟男遭拘21天首獲探視 律師：遭密集提審略顯憔悴

中國藝術家耿瀟男遭刑事拘留21天後，今天首度獲准見律師。港媒引述委任律師尚寶軍指，耿瀟男較以往憔悴，雖未遭肉體虐待，但拘...

陸外交部稱中印舉行會議 推動兩國邊界局勢緩和

大陸外交部發言人汪文斌今（30）日在例行記者會上表示，目前中印兩國正在舉行邊境事務磋商和協調工作機制的第19次會議，會議...

熱門新聞

環時：兩岸若開戰 有人要兒子一槍幹掉叫他衝鋒的長官

歐陽娜娜唱「我的祖國」開罰？ 師大教授：莫非警總復辟

影／國民黨邀請演說 馮淬帆：不同情香港人 也不相信大陸會民主化

馬雲：工業時代的全球化終結 新一輪將由中國驅動

鴻海鄭州廠拚生產iPhone12 要求員工取消中秋休假

歐陽娜娜、張韶涵央視開唱 陸委會：不應傷害民眾情感

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。