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陸委會：人民反對「一中原則」的「九二共識」

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導

大陸國台辦近期在微博上發布「九二共識」的文宣，國台辦發言人馬曉光今日再度強調，任何人、任何勢力不可能將「九二共識」翻過去。陸委會今日以書面形式再度回應，台灣人民向來反對中方堅持「一中原則」的「九二共識」立場一貫，不會接受任何消滅中華民國主權的政治主張與框架，更不會在軍事恫嚇下屈服。

大陸國台辦從23日起，一連七日發布「九二共識」的文宣；陸委會也在近期換了新聞記者室的背板，背板更聚焦台灣，並大大的寫上蔡英文總統在今年總統大選勝選夜晚提出的兩岸政策，即八字箴言「和平、對等、民主、對話」。

馬曉光今日表示，「九二共識」，在過去、現在與將來都不可能翻過去。對於陸委會更新背板，他說，這類小動作本來就不值一評，但他要說兩點，第一無論怎麼改，都改變不了大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國一部分的事實；第二，「和平善意、以民為先」，連這樣的幌子都不要了，不知道陸委會要幹什麼。

陸委會今日表示，中共一再武力威脅挑釁、單邊破壞台海現狀及和平穩定，意圖製造區域衝突緊張，國際社會及台灣人民均強烈反感。我方再次呼籲中共當局自我克制，我政府堅定捍衛國家主權與台灣民主自由的立場，不會有所動搖。

陸委會 九二共識 國台辦

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